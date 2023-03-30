Як зробити так, щоб у туалеті добре пахло: найкращий натуральний засіб проти неприємних запахів

Це рішення дуже економічне і просто у застосуванні

Запах туалету – один із найнеприємніших запахів у будинку. І виявляється для того, щоб позбавитися цих неприємних ароматів, не потрібно поспішати з хімічними дезодорантами, адже вони тільки забруднюють повітря. Ви можете доглядати свій унітаз і підтримувати в ньому приємний запах за допомогою декількох простих натуральних порад.

Щоб розв'язати проблеми з неприємним запахом у туалеті, вам знадобиться лише один натуральний продукт, який широко відомий своїми дезодораційними, знежирюваними та антисептичними властивостями, пише santeplus. І це оцет.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Попри те, що його запах кислий та сильний, він швидко випаровується. Все, що вам потрібно зробити, це виконати такі прості кроки:

Візьміть чашку оцту; Залийте розчин у бачок туалетної води; Залишіть все на ніч; Наступного ранку промийте унітаз і вимийте чашу.

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