"Какать надо на корточках или на унитазе": между родителями школьников разгорелся жаркий спор в сети

Родители действительно поделились на два лагеря, поскольку одни считают, что навприсядки гигиеничнее

Состояние школьных туалетов часто вызывает много претензий у родителей, как в Полтаве. Также в школах часто стоят не унитазы, а чаши "Генуя", в которые нужно ходить на корточках. Из-за них у родителей и школьников разгорелся немалый спор.

Обсуждение началось в крупнейшем учительско-родительском сообществе в Facebook "Родители SOS". Мама Ирина собирается отдавать ребенка в школу и перед ней проблема – во всех школах стоят чаши Генуя вместо унитазов, а ребенок боится туда ходить.

"Чаша "Генуя". Уважаемые родители, во всех школах которые рассматриваем — вместо унитазов чаши "Генуя". Спрашиваю администрации почему. Отвечают: "Так требуют нормы". Ребенок к ним даже боится подходить. Как видит, то "я потерплю". Как вы приучаете детей, действительно ли эти чаши во всех школах?", — пишет женщина.

В комментариях возник спор. С одной стороны родители, считающие, что такой способ ходить в туалет неудобен, особенно детям. Другие же приводят аргументы — мол, это единственный вариант для общественного туалета, поскольку это гигиеничнее.

Ксюша Дыба: "К сожалению, и в школе моих детей такое. Унитазы только в закрытых туалетах для учителей… А вот в школе "Надежда" для детей с особыми потребностями, где я работаю, только унитазы. И разная величина кабинок, чтобы и люди на колясках пользовались. Но, да, это спецшкола".

Lena Ivanenko: "Это совковые нормы. Сейчас уже давно доказано, что лучше даже мужчинам писать сидя потому, что мышцы расслаблены, и что пользуясь тактильно даже самым грязным унитазом подхватить что-то страшное фактически нереально. Об этом даже в детских книжках пишут".

Irina Boreyko: "У нас так… ппц… был в садике. Дети, которые дома приучены были к унитазу/горшку не понимали, как теперь справлять свои потребности в эту дырку. Начались проблемы… Дети отказывались ходить в садик".

Lyubov Domracheva: "Моей первокласснице удобно с чашей. Когда ходим на кружок, где унитаз, она не может там сама справиться, потому что не хочет на нем сидеть. Поддерживаю идею, что больше внимания нужно обратить на чистоту и наличие замков на дверце".

Lena Matvyeeva: "В нашей школе унитазы и вот я всегда думаю, как девочки младших классов ими пользуются? И это ужасно с точки зрения гигиены".

Lisa Dymarchuk: "Не могу понять какая разница в плане гигиены и если это унитаз, то кто в общественном месте на него садится? Люди и в гостях-то близких, если честно, не садятся… эту чашу совсем неудобно, можно просто испачкать одежду и т.п.

Татьяна Сухецкая: "Здравствуйте! Вот читаю такие посты и удивляюсь! У меня вопрос? Когда ваш ребенок захотел в туалет на природе, я извиняюсь, вы тоже унитаз ищете? Все дети должны уметь приседать, а за унитазы, я против. Поддерживаю девушек, которые ответили, что они всегда грязные !!!"

Александр Устенко: "Тоже мне новость, в одной школе часть родителей меня прокляли, когда я задал вопрос о замене этих чаш на унитазы".

Angelika Aleeva: "Да, это какие-то искаженные санитарные стандарты, по моему мнению. Мне пришлось быть в школах четырех европейских стран и в каждой я видела обычные, а главное, чистые унитазы. Достаточно их мыть чаще, возможно после каждого перерыва и объяснять детям необходимость аккуратного пользования. Вообще, я считаю, что некоторые взрослые имеют ложное плохое мнение о детях. Не каждый ребенок станет намеренно вредить там, где чисто. Эти чаши в школах я считаю очередным проявлением неуважения к достоинству детей".

Как подытожила Дарья Рак : "Поэтому мнения разделились. Считаю, ребенку надо иметь выбор на какой унитаз садиться. Было бы хорошо иметь половину таких, половину нормальных и посмотреть, что больше спросом пользуется".

Пример спора среди 400 комментариев

К слову, родители, побывавшие в Европе, отмечают, что в той же Германии в школах унитазы. Уборные максимально чисты и ухожены на средства школьного бюджета. В то же время сетуют, что многие дети из-за этих чаш отказываются ходить в туалет и вынуждены терпеть.

Напомним, украинские военные показали, какой туалет обустроили в окопах. Раньше они ходили к ветру подальше в лесок, однако из-за обстрелов были вынуждены обустроить место в укреплении. Тем временем "Телеграф" рассказывает, как прочистить унитаз без помощи сантехники.