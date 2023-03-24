Военный показал, как выглядит туалет в окопах: "Больше такого экстрима не хочу" (видео)

Для того чтобы не подставляться под обстрелы, военные обустроили туалет в окопе

Украинские военные длительно находятся в сложных условиях и учатся приспосабливаться к жизни в окопах. Даже разбляют концепции программного обеспечения. Одним из важных пунктов окопных будней есть гигиена и туалет.

Находящийся на передовой украинский военный по имени Евгений решил рассказать в своем TikTok-канале об особенностях туалета в окопе. Иногда военные просто ходят "до ветра" где-то подальше, однако во время очередного жесткого артиллерийского обстрела боец понял, что есть проблема, которую нужно решить:

"Это бывает примерно так. Обычный фронтовой день, идет артиллерийно-минометный обстрел, и здесь приперло по-большому. Проходит час, глаза начинают вылезать из орбит, а страшно – в тайнике земля двигается и подпрыгивает – не то, что по поверхности ходить, справлять нужду. Так было в первый раз. Я сделал вывод, и больше такого экстрима не хочу", — говорит Евгений.

Поэтому военный решил выкопать "комнату для удовлетворения нужды прямо в окопе". На видео он показывает, как смотрится нужник. Это вырытая яма, куда военные ходят, когда "приспеет". Как рассказывает Евгений, военные пользуются только влажными салфетками, поскольку вода – в дефиците. А если пользоваться туалетной бумагой, то через неделю-две можно "перестать ходить ногами".

Напомним, что украинский военный рассказал, что происходит после мобилизации. В частности, какие этапы службы проходит военный после попадания в военкомат.

А с другим воином прямо в окопе произошел курьез. Во время боя под Бахмутом ему позвонили. Это был звонок из военкомата, где заявили, что он скрывается от мобилизации.