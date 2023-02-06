Война – это не экшен: военный доступно объяснил, почему не стоит бояться мобилизации (видео)

Военный рассказал, что служба в армии – это совсем не то, что кажется гражданским. Реальность более рутинная и менее страшная.

Украинский военный Алексей (фамилию не указываем из соображений безопасности) рассказал, что следует понимать про службу в ВСУ тем, кто боится мобилизации. До полномасштабного вторжения у воина совсем не было военного опыта. Его мобилизовали в апреле, а с тех пор Алексей побывал и в Херсонском, и в Бахмутском направлении.

После общения с большим количеством гражданских солдат понял, что видение войны значительно искривлено и преувеличено. "Телеграф" подает его рассказ, который он опубликовал на своей странице в TikTok :

– "Все ждут, что вас без подготовки бросят в окоп на нулевой или первой линии фронта. А потом все зависит от лотереи: прилетит мина в следующую секунду или нет. Такое тоже может быть, но война по своей сути больше похожа не на экшен, а на обычную рутину. Где ты находишься на работе, которую нужно добросовестно выполнять с утра до вечера.

Или отправляют без опыта воевать

Сначала будет обучение. Это безопасная ситуация, ведь они находятся вдали от линии фронта. То есть месяц, до месяца или чуть больше месяца вас будут обучать на специальность, которую вы будете использовать в своих дальнейших действиях на фронте. Дальше следует ожидание и запомните это слово, его будет очень много. По разным поводам, по разным ситуациям вам нужно будет ждать — чего-то, кого-то, постоянно, почти всегда. Вы начнете задумываться над тем, чтобы назвать свои войска ожидаемыми. Это было на моей практике.

Что после учебы

Также будет очень много перемещений. Очень часто. И это зависит от многих обстоятельств, многих переменных. Может изменяться линия фронта. Ваше подразделение или бригада может с т из командования могут быть полезными в других направлениях. Можете быть постоянно "на вещах" — переезжать, выгружаться там, где будете обустраивать новое место. На моей практике мы в одну неделю перемещались три раза. Это было достаточно энергозатратно.

Начинаете обустраивать быт: подготовить все для сна, начнете готовить там еду, начнете ходить в наряды для того, чтобы оберегать собственных бойцов и оружие. И так может быть некоторое количество времени. Какое-то время вы будете жить в таком режиме.

Когда на "ноль"?

После этого ваши мысли, что вы не хотите попасть на огневую позицию, потому что там страшно, начнут меняться. Вы начнете думать о том, что хотите хоть как-то принести пользу, потому что ничего не происходит и вы теряете время зря. Родные вам звонят, спрашивают, что ты сделал полезного, а тебе нечего ответить. И ты начинаешь хотеть попасть туда, чтобы проделать свою работу.

До того как выехать на огневую позицию, в пункте развертывания или в районе сосредоточения ты пройдешь согласование со своим расчетом. Там где ребята уже опытнее, которые разбираются и знают, что делать. У них уже есть опыт, как выживать. Они тебе объяснят, как это делать.

Потом ты с ними будешь выезжать на огневую позицию, как +1. То есть от тебя там ничего не будет зависеть, ты просто будешь наблюдать за процессом. И понемногу втянешься в него. И начнешь выполнять свою работу. Через некоторое время, после некоторых обстоятельств, которые сложатся в твою пользу, ты поедешь на огневую позицию.

А там столкнешься с большим количеством переменных, почему ты не можешь поразить врага. Зависит от погодных условий – туман, болото; смена тактики врага – и он уже не в зоне поражения. Изменение линии фронта — и позиция не актуальна. И тебя станет бесить, что ты не сможешь поразить врага.

Адаптировавшись к боевым действиям, ты начнешь понимать разницу, как это воспринимают гражданские, и как это воспринимаем мы те, кто находится в самом эпицентре событий. Ты поймешь, что это самая обычная работа, которую нужно ответственно и добросовестно выполнять каждый день. И быть готовы к любым изменениям и обстоятельствам. Иногда будет тяжело психологически.

Служба в ВСУ – это борщ, который мы все готовим вместе. И подумай о том, хватит ли у тебя совести, когда все будет готово и подано на стол, сесть за него и ждать своей порции".

Напомним, что мобилизацию в Украине планируют продолжить. Также читайте на "Телеграфе", кто может вручать повестки, поскольку полномочия имеют не только работники ТЦК.