Концепцию написал в окопе: военный из Луцка разработал комплекс "Сова" для определения точных координат русской арты

Артиллерийский разведчик облегчил жизнь коллегам, разработав вместе с командой программное обеспечение для определения местонахождения вражеских целей.

Не просто увидеть, а точно определить координаты вражеских огневых точек на линии фронта украинским артиллеристам уже несколько месяцев помогает разработка разведчика из Луцка Юрия Моклицы. Комплекс получил название "Сова" и производится за средства благотворителей.

"То, что я в конце концов попал в артиллерийскую разведку – это случайность"

В ряды ВСУ Юрий Моклица – депутат Луцкого городского совета – вступил в первые дни полномасштабного вторжения, до этого не имел никакого отношения к армии, даже срочную службу не проходил. Однако гражданские знания и навыки позволили ему быть полезным как артиллерийский разведчик.

- Я никогда не хотел и не планировал воевать, и участие в войне – это худший сценарий, который для меня возможен, но если уж так произошло, что россия напала, то нужно было спасать себя, семью, страну, – рассказал Юрий. – В военкомат я пришел в последние дни февраля 2022 года, а 1 марта уже был в 184-м учебном центре в Старичах. Там мне сказали, что буду учиться на старшину роты, потому что еще из меня может выйти, если я не служил, не стрелял, не воевал. Такая логика была у того майора или подполковника, который решал, кто и чем может заниматься в армии.

Юрий Моклица стремился попасть в разведку, чтобы приносить в армии больше пользы

Но перспектива отвечать только за дисциплину и внутренний порядок в подразделении, заботиться о надлежащем использовании имущества роты, состоянии пожарной безопасности и тому подобного Юрия не очень радовала. Он стремился попасть на передовую.

- С этими обязанностями я, конечно, мог справиться, потому что работал чиновником на разных должностях и мог организовать любой процесс. Но я стремился попасть в разведку, это было гораздо интереснее для меня с точки зрения личностного развития и полезности для ВСУ, потому что именно в этом для меня заключалась основная мотивация присоединиться к армии, – отмечает Юрий. – Дело в том, что я географ по образованию, имею значительный опыт в спортивном ориентировании, участвовал в многочисленных соревнованиях, разбираюсь в топографии, геодезии. То есть имел не только теоретические знания, но и обширную практику, пусть и в качестве хобби. И я понимал, что все это мне может помочь на фронте, потому что для разведки как раз очень важно пространственное понимание, умение пользоваться картами, компасом, а также объяснить и рассказать, где находится тот или иной объект, перевести полученные данные из одного формата в другой. То, что я в конце концов попал в артиллерийскую разведку – это случайность, потому что на момент распределения я еще не различал ее разновидности, где была вакансия, туда меня и поставили.

Юрий вспоминает, что как только узнал, где будет служить дальше, а он попал в состав 4-й отдельной танковой бригады, проконсультировался с коллегами-географами и специалистами в ориентировании, накачал себе карты на телефон, чтобы иметь хоть какую-то базу на первое время.

Компас, карта и буссоль – это база, но и современные технологии на передовой крайне нужны

- Я далек от военного дела, но был уверен, что мой опыт будет полезен, – добавляет Юрий. – Еще в начале я как-то общался с одним молодым лейтенантом, выпускником академии и говорю ему: "Компас, карта, буссоль – это все очень хорошо, но при чем они сейчас, когда есть столько новых технологий". А он мне объяснил: "Да, их существует множество, но представь себе, что работает вражеский РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), который глушит буквально все. Ты даже свое местоположение не сможешь определить, потому что без сигнала спутника не будет работать та же система GPS. И в такой момент как раз пригодится компас, карта, бинокль, и ты сможешь продолжать либо вести разведку, либо перемещаться, ища более выгодную позицию".

Это один из первых тестовых комплексов "Сова", который со временем был доработан.

Юрий добавляет, что даже при наличии простых оптических приборов и других технических средств он с побратимами выполнял поставленные задачи, помогая артиллерии уничтожать орков, в частности, в Харьковской области.

- Однажды мы скооперировались с пехотой, которая держала переднюю линию, мы стояли за ними. Их разведка обнаружила огневую точку – миномет – в Изюмском лесу, они показали на бумажной карте, где она находится, – вспоминает Юрий один из первых случаев удачной работы. – Эти данные я перевел в координаты, понятные артиллеристам, они отработали, а пехотинцы очень радовались, что минометчика накрыли. Был у нас случай и классического контрбатарейного сражения. По нашим позициям били кацапы, мы обнаружили, где находится противник, передали координаты нашим ребятам, они выпустили восемь снарядов и россияне "умолкли". Конечно, у нас нет стопроцентного подтверждения попадания, этим могут похвастаться только дроны. И даже если враждебная артиллерия прекратила работать, потому что ее раскрыли, это все равно возможность для наших ребят перегруппироваться или окопаться, то есть для прикрытия пехоты это важный момент.

"Сова" — что-то среднее между базой и высокотехнологичными устройствами

Артразведчик отмечает, что уже в первый месяц на передовой понял, как можно повысить эффективность работы. Первый разговор с командованием на этот счет у него состоялся в конце прошлого мая.

– Концепцию будущей "приблуды" написал, что символично, в окопе, – уточняет Юрий. – Она заключалась в том, чтобы данные, полученные во время наблюдения за врагом, были превращены в координаты, по которым могла бы работать артиллерия. Потому что на самом деле можно увидеть что угодно, для этого есть современные камеры с суперзумом и т.д., но вопрос, как потом объяснить, где это находится. К примеру, боец замечает, что на позиции едет танк, надо передать информацию по рации. И здесь начинается самое интересное. Кто-то скажет: "Идет прямо на меня". Это самый плохой случай. Кто-то может назвать квадрат, кто-то — азимут, или указать направление, ориентируясь на циферблат часов. Вариантов много, но все они не точны. А наш комплекс существенно помогает в этом плане, он представляет собой программный продукт, позволяющий определять местонахождение целей на основе данных по видеокамерам. В результате мы получаем координаты с точностью до нескольких десятков метров, а это уже совсем другая история. Для программирования я привлекал посторонних людей, быстро понявших, о чем идет речь, и уже через два месяца мы проводили первые тесты.

Первыми испытывали "Сову" Руслан Капитоненко, Иван Стаценко и автор комплекса Юрий Моклица (слева направо)

Комплекс, получивший название "Сова", испытывали в боевых условиях, потому что времени и возможности сделать это на полигоне просто не было. Параллельно разработчики вносили поправки, увидев на практике ошибки или недоработки.

– Практически с тех пор мы не прекращаем действовать в таком формате, – отмечает Юрий. – Сейчас уже около сотни наших комплексов применяется на линии фронта и есть уже заказы заранее. И это выглядит уже как более масштабная и системная работа, с которой я бы точно не справился. По факту наша "Сова" что-то среднее между базой в виде бинокля, буссоли и высокотехнологичными устройствами, такими как радиолокационные станции или крутые беспилотники. И следует понимать, что все это должно работать в комплексе — упомянутые БПЛА и РЛС, и артиллерийский звукометрический комплекс, и наша "Сова". То есть, мы со своим комплексом попали в такой узкий сегмент визуальной разведки, где нет явных альтернатив. Мы дополнили имеющиеся средства очень удачно, эффективно и главное, что очень дешево.

Себестоимость одной "Совы", по словам Юрия, не превышает пары тысяч долларов США. Первые несколько десятков комплексов были изготовлены за счет одной компании из родного для военного Луцка и переданы в армию. В первые дни марта было принято решение о создании очередной партии комплексов и также на средства благотворителей.

Разработчики передают другим подразделениям "Сову" и учат, как с программным продуктом работать

- Пока мы еще не исчерпали тот ресурс, который имели, но сейчас уже есть организации, которые предлагают целевое финансирование "Совы", заказывая для конкретной бригады, — говорит Юрий. – Мы делаем, передаем и учим, как пользоваться. Также с нами сейчас работают благотворительные фонды, которые оценили нашу разработку и присоединились к сбору. То есть комплекс не будет иметь государственное финансирование, но думаю, что необходимый минимум для линии фронта достаточно быстро сможем обеспечить. Пока упор на артиллерию, потому что им понятнее все те вещи, с которыми работает "Сова". Но в идеале у комплекса может быть гораздо более широкий спектр использования. По сути, этой штукой смогут пользоваться все, у кого в поле зрения находятся враждебные потенциальные цели. Но следует понимать, что есть определенные ограничения, которые нужно учитывать на месте, в частности рельеф, наличие застройки и так далее.

Юрий добавил, что из-за активной вовлеченности в боевые действия на передовой пока нет времени позаботиться о патентовании своей разработки, это планы на будущее

***

Поддержать проект по изготовлению комплексов для разведки можно по следующим реквизитам:

UA493033980000026005300625739

код ЕГРПОУ 39374494 "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЛЫНЬ-2014"

назначение: на комплекс "Сова"

Как сообщал ранее "Телеграф", бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт высоко оценил уровень использования современных технологий украинцами, что помогает им одерживать победу над врагом.