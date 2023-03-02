"Украина оказалась проворнее": экс-глава Google похвалил власть и военных за технологический креатив

Украина увереннее использует инновации в войне, чем враг

Новейшие технологии являются залогом, а также одной из движущих сил, которые помогают Украине одержать победу на фронте. Именно инновации являются одним из звеньев цепи, куда также входят решимость украинского народа, деморализация оккупационной армии россии и мощная поддержка западных союзников.

Об этом бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт написал в новом мартовском материале для Foreign Affairs, посвященном силе инноваций в мире, в частности, во внешней политике. Там он приводит значимость современных технологий на примере полномасштабной российско-украинской войны, — пишет в своем Telegram-канале украинский журналист Валерий Калныш.

В статье Шмидт напоминает, как в первые дни российского вторжения украинские власти создали так называемое "облако", куда занесли всю важную для правительства информацию для того, чтобы оградить ее от оккупантов и вероятного уничтожения. Не забывает и "Дию", а также мобильные приложения, предупреждающие о ракетных обстрелах. Не обошел он и Starlink, а также создание украинских беспилотников, мол, в игре в "кошки-мышки" с инновациями Украина оказалась гораздо проворнее.

По мнению экс-гендиректора, современные технологии являются одной из сил, которые помогают украинскому государству бороться за победу на поле боя.

"Украинские военные, например, использовали ИИ ("искусственный интеллект") для эффективного наблюдения и изучения поступающих из многих источников данных разведки. Системы искусственного интеллекта все чаще будут выходить за пределы простого содействия человеку в принятии решений и начнут принимать решения сами… Рой беспилотников, объединенных в сеть и координируемых искусственным интеллектом, могут разгромить танковые и пехотные формирования на поле боя. Украина использовала беспилотники для нападения на российские корабли и суда поставок. Они помогают стране с мизерным флотом сдерживать мощный Черноморский флот рф. Украина предлагает нам предварительный просмотр будущих конфликтов: войны, которые будут вести и побеждать люди и машины, работающие вместе", — пишет Шмидт.

Украинскую сторону он ставит в пример того, насколько важно для Штатов развитие технологий. В то же время упоминает и о сложностях, которые переживают Вооруженные силы, а также угрозы Китая. Кроме того, Шмидт поднял в материале и вопрос целесообразности закупки конвенционного оружия за счет пренебрежения современными достижениями.

По мнению украинского журналиста, указанный материал ощутимо идеализирует войну в Украине, приведя в пример скандал вокруг Минобороны с закупкой яиц для ВСУ по 17 гривен за штуку или некоторые виды стрелкового оружия и непонятное распределение тяжелой техники среди подразделений ВСУ, о котором даже стыдно говорить.

"Но именно поэтому Шмидт — визионер. В этом его призвание — увидеть главное сквозь время", — пояснил Валерий Калныш, отметив, что, несмотря на идеализацию в материале, завершает его экс-гендиректор очень красиво, вспомнив Штаты и принцип Кремниевой долины.

"Соединенные Штаты начали инновационную гонку с первой позиции, но они не могут быть уверены, что она там и останутся. Старый принцип Кремниевой долины актуален не только в производстве, но и в геополитике: инновации или смерть", — такими словами Шмидт завершил статью.

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