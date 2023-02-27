Запад выдвинул путину ультиматум: экс-депутат Госдумы назвал три месседжа кремлю

Гудков прокомментировал итоги Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 17 февраля, Запад по сути выдвинул владимиру путину ультиматум, который состоит из трех месседжей.

На это обратил внимание российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Первый месседж, по мнению Гудкова, звучит так — Запад продолжит поддерживать Украину.

"Сказаны следующие вещи: Запад будет продолжать поддерживать Украину. Причем до того момента, пока Украина сама не скажет, когда война должна закончится. Это был четкий месседж", — говорит Гудков.

Второе послание кремлю, отмечает политик это — обратной дороги нет.

"Второе, что было сказано — деньги уже выделены на ближайший год-полтора. То есть уже обратной дороги уже нет. Поэтому будет и финансовая и военная помощь", — сказал оппозиционер.

Третье — Запад будет готов к подобным войнам в будущем.

"Там было объявлено, что Запад сейчас примет меры для того, чтобы финансировать ВПК. Для того, чтобы военно-промышленный комплекс Запада получил заказы, деньги и в будущем был готов к подобным войнам. Это очень серьезный месседж", — сказал Гудков.

Напомним, ранее мы писали о 5 главных сигналах для Украины и мира на Мюнхенской конференции.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.