Захід висунув путіну ультиматум: екс-депутат Держдуми назвав три меседжі кремлю

Гудков прокоментував підсумки Мюнхенської конференції

На 58-й Мюнхенській безпековій конференції, яка проходила 17 лютого, Захід, по суті, висунув президенту рф володимиру путіну ультиматум, який складається з трьох меседжів.

На це звернув увагу російський опозиційний політик Дмитро Гудков в інтерв’ю YouTube каналу "В гостях у Гордона".

Перший меседж, на думку Гудкова, звучить так — Захід продовжить підтримувати Україну.

"Сказано такі речі: Захід продовжуватиме підтримувати Україну. Причому до того моменту, поки Україна сама не скаже, коли війна має закінчитися. Це був чіткий меседж", — каже Гудков.

Друге послання кремлю, зазначає політик, це — дороги назад нема.

"Друге, що було сказано — гроші вже виділені на найближчий рік-півтора. Тобто вже дороги вже нема. Тому буде і фінансова і військова допомога", — сказав опозиціонер.

Третє — Захід буде готовий до подібних війн у майбутньому.

"Там було оголошено, що Захід зараз вживе заходів для того, щоб фінансувати ВПК. Для того, щоб військово-промисловий комплекс Заходу отримав замовлення, гроші і в майбутньому був готовий до подібних війн. Це дуже серйозний меседж", — сказав Гудков.

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