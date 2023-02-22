Время всегда против тебя: военный рассказал волнующие подробности, как спасают раненых на фронте

Военный рассказал в подробностях, как эвакуируют раненых в его подразделении

Спасение раненых военных – сложный и опасный процесс на фронте. О полной картине работы спасателей жизни украинской армии рассказывала боевой медик с позывным "Дарина". Между тем, украинский военный в деталях описал, как происходит один из процессов спасения — эвакуация раненого бойца.

Боец ВСУ завел в Twitter свой дневник, где описывает свои будни и мнения по поводу ситуации. Его псевдоним — "Бафф с носком". Имя свое он не называет, чтобы сохранить анонимность. В одном из сообщений "Бафф" описал, как происходит эвакуация раненых. Приводим его текст ниже:

1. Даже если ты в полной заднице, то есть шанс, что тебя заберут на пикапе из какой-то условной точки в 1-1.5 км от твоих позиций.

2. Дальше тебя вывезут на трассу, где стоит куча "скорых" из разных подразделений, возящих людей непосредственно в больницу.

3. На этапе "трасса" может быть проблемка, потому что преимущественно все ждут "своих" и могут тебе отказать, поэтому лучше для своего подразделения иметь эвака на всех этапах.

4. Одна из самых плохих вещей в том всем доставить раненого в точку эвака. Преимущественно это 6 человек с носилками (если не может сам ходить) бегут 1-2 км под дронами, минометами и звуками пуль, которые свистят над головой и здесь важно самому не затрепетать.

5. Физически раненого очень тяжело нести, мы несли нашего командира 1.5 км и я очень устал, правда мы выходили из оцепления, через реку и он до того, еще очень долго лежал, ну он жив и то основное.

6. Наибольшие потери — это этап "позиции-пикап", потому что из-за того, что ты не можешь вынести человека сразу и предоставить ему определенную специфическую помощь — он умирает. Время всегда против тебя.

7. Норм ранения – это концовка с кровотечением – турникет решает, и у тебя будет немного времени. Худшие – это шаровые и осколки в туловище + голова. Мой собрат погиб с осколком в голове, если бы где-то чудом рядом была полноценная скорая, то он, наверное, выжил бы, но такой роскоши не было.

8. Турникеты – расходники, их нужно много и они действительно спасают. Преимущественно это все, что обычный боец может сделать. Толковые боевые медики, которые могут делать больше — по весу золота. В общем, эвак в армии норм работает, проблемка только добраться до него и прожить это время.

Напомним, что на фронте погиб народный герой Роман Бабич, спасший жизнь сотням бойцов. А раньше на видео попал геройский поступок бойца, который вытащил раненого собрата из-под пуль.