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Час завжди проти тебе: військовий розповів хвилюючі подробиці, як рятують поранених на фронті

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Автор
Пораненого бійця евакуювати досить важко Новина оновлена 22 лютого 2023, 15:51
Пораненого бійця евакуювати досить важко. Фото 5 канал

Військовий розповів у подробицях, як евакуюють поранених у його підрозділі

Порятунок поранених військових — складний і небезпечний процес на фронті. Про повну картину роботи рятівників життя української армії розповідала бойовий медик із позивним "Дарина". Тим часом український військовий в деталях описав, як відбувається один із процесів порятунку — евакуація пораненого бійця.

Боєць ЗСУ завів у Twitter свій щоденник, де описує свої будні та думки щодо ситуації. Його псевдонім — "Баф зі шкарпеткою". Ім’я своє він не називає, аби зберегти анонімність. В одному з дописів "Баф" описав, як відбувається евакуація поранених. Подаємо його текст нижче:

1. Навіть якщо ти в повній дупі, то є шанс, що тебе заберуть на пікапі з якоїсь умовної точки за 1-1.5 км від твоїх позицій.

2. Далі тебе вивезуть на трасу, де стоїть купа швидких різних підрозділів, які возять людей безпосередньо в лікарні.

3. На етапі "траса" може бути проблемка, бо переважно всі чекають на "своїх" і можуть тобі відмовити, тому краще для свого підрозділу мати свій евак на всіх етапах.

4. Одна з найгірших речей в тому всьому доправити пораненого до точки еваку. Переважно це 6 людей з носилками (якщо не може сам ходити) біжать 1-2 км під дронами, мінометами і звуками куль, які свистять над головою і тут важливо самому не затрьохсотитися.

5. Фізично пораненого дуже важко нести, ми несли нашого командира 1.5 км і я дуже стомився, правда ми виходили з оточення, через річку і він до того, ще дуже довго лежав, ну але він живий і то основне.

6. Найбільші втрати - це етап "позиції-пікап", бо через те, що ти не можеш винести людину одразу і надати їй певну специфічну допомогу — вона помирає. Час завжди проти тебе.

7. Норм поранення — це кінцівка з кровотечею — турнікет вирішує, і в тебе буде трохи часу. Найгірші — це кульові і осколки в тулубі + голова. Мій побратим загинув з осколком в голові, якби десь дивом поряд була повноцінна швидка, то він, мабуть, вижив би, але такої розкоші не було.

8. Турнікети — розхідники, їх треба багато і вони справді рятують. Переважно — це все, що звичайний боєць може зробити. Толкові бойові медики, які можуть робити більше — на вагу золота. Загалом, евак у армії норм працює, проблемка тільки добратися до нього і прожити цей час.

Нагадаємо, що на фронті загинув народний герой Роман Бабич, який врятував життя сотням бійців. А раніше на відео потрапив геройський вчинок бійця, який витягнув пораненого побратима з-під куль.

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#Евакуація #Медики #Поранення