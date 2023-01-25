Спас жизни сотен военных: на фронте погиб народный герой Украины Роман Бабич

Украинский герой спасал жизни бойцов ВСУ

Полномасштабная война россии против Украины продолжает лишать жизни украинских героев. На этот раз стало известно, что в боях против оккупантов погиб народный герой Роман Бабич.

О гибели медика и военного инструктора сообщил журналист Александр Мамай в своем Facebook, однако не стал называть место, где произошла трагедия.

"Он лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песок, Водяного, Опросного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит". Спас жизнь сотням военных", — сообщил он.

Согласно данным из открытых источников, Роман Бабич, позывной "Диск", родился в 1985 году в поселке Воронеж Сумской области. После начала войны он попал на фронт и занимался эвакуацией раненых военных, чем спас жизни около 600 украинских защитников.

В 2015 году он был демобилизирован, но продолжил заниматься инструктажем и проводил учения военных и гражданских по оказанию первой медицинской помощи.

В том же году Бабич был награжден орденом "Народный Герой Украины".

Как сообщалось ранее, накануне при выполнении боевого задания погиб регбист из Кривого Рога, игрок РК "Горняк" Евгений Кашинский.