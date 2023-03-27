Положите пропитанную уксусом туалетную бумагу в унитаз и оставьте на ночь: вы будете довольны результатом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Секрет для тех, кто хочет почистить туалет быстрее и проще
Грязь, известняк, остатки продуктов – все это может скапливаться в унитазе, и с этими проблемами 100% сталкивалась каждая домохозяйка. К счастью, существует отличный трюк, который поможет очистить туалет до идеального блеска.
Просто оставьте туалетную бумагу, смоченную уксусом, в унитазе на ночь, пишет портал santeplus. С этим лайфхаком читка унитаза больше не будет утомительным занятием.
Зачем класть туалетную бумагу с уксусом в унитаз
Уксус — отличный борец с известковым налетом, который постоянно накапливается в наших унитазах. А если положить в унитаз смоченную в уксусе туалетную бумагу, то от этой проблемы можно легко избавиться. Благодаря кислому компоненту уксуса, известковый налет быстро растворится.
Гораздо практичнее применять этот трюк вечером, потому что ночью туалеты используются меньше, и есть достаточно времени для того, чтобы уксус хорошенько "поработал". Это очень простое и экологичное решение для ухода за туалетами.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.