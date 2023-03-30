Как сделать так, чтобы в туалете хорошо пахло: лучшее натуральное средство против неприятных запахов

Это решение очень экономично и просто в применении

Запах туалета – один из самых неприятных запахов в доме. И оказывается для того, чтобы избавится от этих неприятных ароматов, не нужно торопиться с химическими дезодорантами, ведь они только загрязняют воздух. Вы можете ухаживать за своим унитазом и поддерживать в нем приятный запах с помощью нескольких простых натуральных советов.

Чтобы решить проблемы с неприятным запахом в туалете, вам понадобиться всего один натуральный продукт, который широко известен своими дезодорирующими, обезжириваемыми и антисептическими свойствами, пишет santeplus. И это — уксус.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Несмотря на то, что его запах кислый и сильный, он быстро испаряется. Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие простые шаги:

Возьмите чашку уксуса; Залейте раствор в бачок туалетной воды; Оставьте все на ночь; На следующее утро промойте унитаз и вымойте чашу.

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