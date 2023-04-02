Зачем класть в унитаз пену для бритья: хитрость, которая поражает результатом

Благодаря этой хитрости, ваши туалеты будут чистыми и блестящими

Оказывается у пены для бритья, помимо традиционного ее применения, есть еще несколько достаточно необычных использований. Возможно сначала это может показаться абсурдным, но пена для бритья — это отличный помощник при чистке унитаза.

Благодаря жирным кислотам и поверхностно-активным веществам этот косметический продукт является идеальной альтернативой для выполнения множества домашних дел и упрощения вашей повседневной жизни, пишет портал santeplus. Также пена для бритья содержит калиевое мыло, обладающее сильным очищающим действием, что очень помогает во время уборки.

Как использовать пену для бритья для чистки унитаза

Первый шаг — распылите пену на унитаз и используйте щетку, предназначенную для туалетов, чтобы распределить продукт повсюду, чтобы очистить труднодоступные места.

После того как все будет хорошо втерто, оставьте пену на 20-30 минут. Затем вы снова почистите унитаз щеткой, чтобы удалить всю грязь. Затем просто смойте воду в унитазе.

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