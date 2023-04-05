Укр

Как прочистить засорившийся унитаз без помощи сантехника: вантуз и трос не понадобятся

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Проблема решается очень просто
Проблема решается очень просто. Фото freepik.com

Одна уловка поможет пробить унитаз без специальных приспособлений

В быту случается множество непредсказуемых ситуаций. Никто не застрахован от того, что рано или поздно придется самостоятельно решить вопрос с устранением засора в унитазе. Далеко не в каждом доме есть специальные приспособления для этого, а вызвать сантехника не представляется возможным.

Если в унитаз никто не бросал посторонних предметов, то справиться с засором можно с помощью воды. Этот способ поможет в экстренных случаях.

Шаг 1. Перекройте воду

Если вода поднимается в унитазе, первое, что вы должны сделать, это снять крышку бачка унитаза и нажать на клапан вниз. Вы также можете перекрыть подачу воды в туалет в качестве дополнительной меры безопасности. Найдите ручку за унитазом и поверните ее по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду.

Шаг 2. Налейте горячую воду в унитаз

Найдите ведро и наполните горячей водой из ванны или раковины. Налейте воду в унитаз, подождите минуту или две, затем попробуйте спустить воду. (Включите воду, если необходимо, и держите руку близко к заслонке на случай, если попытка не увенчается успехом!).

Шаг 3. Налейте немного средства для мытья посуды в унитаз

Если предыдущий шаг не решил проблему полностью, следующим шагом будет попытка добавить немного мыла. Средство для мытья посуды, мыло для рук или даже шампунь могут помочь избавиться от засора в трубах!

Просто вылейте несколько столовых ложек мыла или шампуня в унитаз, подождите еще пару минут, а затем смойте. Комбинации горячей воды и мыла должно быть достаточно, чтобы прочистить унитаз и снова заставить воду сливаться.

Также читайте о том, как использовать пену для бритья для чистки унитаза.

Теги:
#Туалет #Лайфхак #Сантехника