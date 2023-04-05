Как прочистить засорившийся унитаз без помощи сантехника: вантуз и трос не понадобятся

Одна уловка поможет пробить унитаз без специальных приспособлений

В быту случается множество непредсказуемых ситуаций. Никто не застрахован от того, что рано или поздно придется самостоятельно решить вопрос с устранением засора в унитазе. Далеко не в каждом доме есть специальные приспособления для этого, а вызвать сантехника не представляется возможным.

Если в унитаз никто не бросал посторонних предметов, то справиться с засором можно с помощью воды. Этот способ поможет в экстренных случаях.

Шаг 1. Перекройте воду

Если вода поднимается в унитазе, первое, что вы должны сделать, это снять крышку бачка унитаза и нажать на клапан вниз. Вы также можете перекрыть подачу воды в туалет в качестве дополнительной меры безопасности. Найдите ручку за унитазом и поверните ее по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду.

Шаг 2. Налейте горячую воду в унитаз

Найдите ведро и наполните горячей водой из ванны или раковины. Налейте воду в унитаз, подождите минуту или две, затем попробуйте спустить воду. (Включите воду, если необходимо, и держите руку близко к заслонке на случай, если попытка не увенчается успехом!).

Шаг 3. Налейте немного средства для мытья посуды в унитаз

Если предыдущий шаг не решил проблему полностью, следующим шагом будет попытка добавить немного мыла. Средство для мытья посуды, мыло для рук или даже шампунь могут помочь избавиться от засора в трубах!

Просто вылейте несколько столовых ложек мыла или шампуня в унитаз, подождите еще пару минут, а затем смойте. Комбинации горячей воды и мыла должно быть достаточно, чтобы прочистить унитаз и снова заставить воду сливаться.

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