Трюк с пеной для бритья избавит от неприятного запаха в туалете: что нужно сделать
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Лайфхак поможет забыть о проблеме с вонью в санузле
Пена для бритья — не только прекрасное средство для избавления от щетины, но и помощник при мытье унитаза. Есть у нее еще одно свойство — борьба с неприятным запахом в санузле.
О неожиданном свойстве рассказала пользовательница TikTok @bubblesandbuckets. Эмбер Элиз поделилась своими лайфхаками по основательной очистке унитаза.
Блогер рекомендует всегда чистить унитаз сверху вниз и использовать для этого бумажные полотенца, которые не жалко сразу же после процедуры выбросить.
Кроме того, Эмбер советует всегда снимать сиденье унитаза и не забывать об уборке за унитазом, включая водопровод, плинтус и даже стену.
Если от основания унитаза исходит какой-либо запах, блогерка рекомендует нанести туда немного пены для бритья и оставить на десять минут, а затем вытереть ее. Пена должна поглотить неприятный запах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о том, зачем класть в унитаз пропитанную уксусом туалетную бумагу.