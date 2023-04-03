Как избавиться от неприятного запаха в дачном туалете: лайфхак от отвратительного "амбре"

Устраните неприятный запах в туалете на даче без труда

Проблема возникновения неприятного запаха в туалете решается на раз-два, если знать, какие средства отлично справляются с этой неприятной ситуацией. Мы уже не раз рассказывали, как избавиться или вообще предотвратить отвратительный запах в унитазе, а теперь пора поделится рабочим лайфхаком с нашими читателями, которые уже вовсю занимаются огородными делами у себя на даче.

Метод, приведенный ниже, эффективен для всех туалетов дачного типа. Подобную процедуру достаточно повторять раз в год, результат будет стойким. Об этом пишет cpykami.

Как убрать неприятный запах в дачном туалете надолго

В 5 литрах воды размешиваем 100 г соды и 200 г железного купороса. Все перемешиваем и выливаем в туалет.

Есть и более простой раствор, о котором мы рассказывали ранее: в 10 литрах холодной воды растворяем ½ пачки соды. Перемешиваем тщательно, чтобы все полностью растворилось. Раствор выливаем в туалет. Еще можно добавить немного ментолового эфирного масла, но это не обязательно. Еще есть способы с использованием угля, оставшегося после шашлыков, скошенной травы или помидорной ботвы.

Ранее "Телеграф" писал, что насыпать в унитаз, чтобы вернуть ему белизну. Всего одно средство и ежедневная профилактика поможет с отбеливанием унитаза.