Як позбутися неприємного запаху в дачному туалеті: лайфхак від огидного "амбре"

Усуньте неприємний запах у туалеті на дачі без труднощів

Проблема виникнення неприємного запаху в туалеті вирішується на раз-два, якщо знати, які засоби чудово справляються з цією неприємною ситуацією. Ми вже не раз розповідали, як позбутися або взагалі запобігти огидному запаху в унітазі, а тепер час поділиться робочим лайфхаком з нашими читачами, які вже займаються городніми справами у себе на дачі.

Метод, наведений нижче, є ефективним для всіх туалетів дачного типу. Подібну процедуру достатньо повторювати щорічно, результат буде стійким. Про це пише cpykami.

Як прибрати неприємний запах у дачному туалеті надовго

У 5 літрах води розмішуємо 100 г соди та 200 г залізного купоросу. Все перемішуємо та виливаємо в туалет.

Є й простіший розчин, про який ми розповідали раніше: у 10 літрах холодної води розчиняємо ½ пачки соди. Ретельно перемішуємо, щоб все повністю розчинилося. Розчин виливаємо у туалет. Ще можна додати трохи ментолової ефірної олії, але це не обов’язково. Ще є способи з використанням вугілля, що залишився після шашликів, скошеної трави або помідорного бадилля.

Раніше "Телеграф" писав, що насипати в унітаз, щоб повернути йому білизну. Всього один засіб та щоденна профілактика допоможе з відбілюванням унітаза.