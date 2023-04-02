Навіщо класти в унітаз піну для гоління: хитрість, яка вражає результатом

Завдяки цій хитрощі, ваші туалети будуть чистими та блискучими

Виявляється у піни для гоління, окрім традиційного її застосування, є ще кілька досить незвичайних використань. Можливо, спочатку це може здатися абсурдним, але піна для гоління — це відмінний помічник при чищенні унітазу.

Завдяки жирним кислотам та поверхнево-активним речовинам цей косметичний продукт є ідеальною альтернативою для виконання безлічі домашніх справ та спрощення вашого повсякденного життя, пише портал santeplus. Також піна для гоління містить калієве мило, що має сильну очищувальну дію, що дуже допомагає під час прибирання.

Як використовувати піну для гоління для чищення унітазу

Перший крок — розпорошіть піну на унітаз і використовуйте щітку, призначену для туалетів, щоб розподілити продукт усюди, щоб очистити важкодоступні місця.

Після того, як все буде добре втерто, залиште піну на 20-30 хвилин. Потім ви знову почистите унітаз щіткою, щоб видалити весь бруд. Потім просто змийте воду в унітазі.

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