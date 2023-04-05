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Як прочистити унітаз без допомоги сантехніка: вантуз і трос не знадобляться

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Проблема вирішується дуже просто
Проблема вирішується дуже просто. Фото freepik.com

Один прийом допоможе пробити унітаз без спеціальних пристроїв

У побуті трапляється безліч непередбачуваних ситуацій. Ніхто не застрахований від того, що рано чи пізно доведеться самостійно розв'язувати питання щодо усунення засмічення в унітазі. Далеко не в кожному будинку є спеціальні пристосування для цього, а викликати сантехніка не завжди можливо.

Якщо в унітаз ніхто не кидав сторонніх предметів, то впоратися із засміченням можна за допомогою води. Цей спосіб допоможе в екстрених випадках.

Крок 1. Перекрийте воду

Якщо вода підіймається в унітазі, перше, що ви повинні зробити це зняти кришку бачка унітаза і натиснути на клапан вниз. Ви також можете перекрити подачу води в туалет як додатковий захід безпеки. Знайдіть ручку за унітазом та поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб перекрити воду.

Крок 2. Налийте гарячу воду в унітаз

Знайдіть цебро і наповніть гарячою водою з ванни або раковини. Налийте воду в унітаз, зачекайте хвилину або дві, потім спробуйте воду спустити. (Увімкніть воду, якщо необхідно, і тримайте руку близько до заслінки на випадок, якщо спроба не увінчається успіхом).

Крок 3. Налийте трохи засобу для миття посуду в унітаз

Якщо попередній крок не усунув проблему повністю, наступним кроком буде спроба додати трохи мила. Засіб для миття посуду, мило для рук або навіть шампунь можуть допомогти позбавитися засмічення в трубах!

Просто вилийте кілька столових ложок мила або шампуню в унітаз, зачекайте ще кілька хвилин, а потім змийте. Комбінації гарячої води та мила має бути достатньо, щоб прочистити унітаз та знову змусити воду зливатися.

Також читайте про те, як використовувати піну для гоління для чищення унітаза.

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#Туалет #Лайфхак #Сантехніка