Twitter разблокировал запись медведева с оскорблениями Польши: чем аргументировал

В соцсети убеждены, что бредни чиновника могут "представлять предмет общественного интереса"

Социальная сеть Twitter разблокировала запись скандального экс-президента россии дмитрия медведева, из-за которой тот устроил настоящую истерику.

Об этом говорится в комментарии администрации соцсети возле сообщения российского политика.

"Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — говорится в сообщении.

Изначальное сообщение медведева было обнародовано на английском языке и содержало в себе агрессивную риторику в сторону Польши.

"Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", — написал чиновник 29 апреля.

Позже соцсеть заблокировала это сообщение, после чего медведев заявил, что ее администрация "прогнулась под госдепом и х*хлами".

"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – "укронацистам", США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам", — сказал он в комментарии российским СМИ.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда медведев открыто угрожает Польше, так 14 апреля он обозвал ее премьера Матеуша Моравецкого "тупицей" и пригрозил стране уничтожением.