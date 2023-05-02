Twitter розблокував запис медведєва з образами Польщі: чим аргументував

У соцмережі переконані, що нісенітниця чиновника можуть "представляти предмет суспільного інтересу"

Соціальна мережа Twitter розблокувала запис скандального експрезидента росії дмитра медведєва, через який той влаштував справжню істерику.

Про це йдеться у коментарі адміністрації соцмережі біля повідомлення російського політика.

"Цей твіт порушує правила Twitter. Однак співробітники Twitter вирішили не закривати до нього доступ, оскільки він може бути предметом суспільного інтересу", — йдеться в повідомленні.

Початкове повідомлення медведєва було оприлюднено англійською мовою і містило в собі агресивну риторику у бік Польщі.

"Не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава не повинна для нас існувати, поки влада не має нікого, окрім русофобів, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати, як смердючих щурів", — написав чиновник 29 квітня.

Пізніше соцмережа заблокувала це повідомлення, після чого медведєв заявив, що її адміністрація "прогнулася під держдепом та х*хлами".

"Наше головне завдання зовсім інше: завдати розгромної поразки всім ворогам — "укронацистам", США, їхнім клевретам в НАТО, включаючи мерзенну Польщу, та іншим західним гнидам", — сказав він у коментарі російським ЗМІ.

Варто зазначити, що це не вперше, коли медведєв відкрито загрожує Польщі, так 14 квітня він обізвав її прем’єра Матеуша Моравецького "тупицею" та погрожував країні знищенням.