Удар по кремлю: у путина сделали громкое заявление насчет "виновников"

В кремле уже нашли "крайних" в атаке дронами по москве

В россии уже нашли "виновных" в атаке дронами на кремль 3 мая. Там заявили, что за "атакой Киева стоит Вашингтон", а все попытки США откреститься от атаки украинских беспилотников — смехотворны.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

"москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку по кремлю, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах", — сказал представитель диктатора.

Также он добавил, что россия якобы сделала выводы о причастности Киева к атаке БПЛА на кремль "на основании данных, которые получили от спецслужб".

По словам пескова, в результате атаки серьезных повреждений кремлевского купола нет.

"Там опалены два медных листа", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что кремль был атакован двумя неизвестными дронами. Позже в сети было опубликовано первое видео удара, а затем появилось видео с другого ракурса. в рф сразу же обвинили в атаке Киев, но в Офисе президента Украины заявили, что мы не бьем по чужим странам, а занимаемся освобождением собственных территорий.