"Кино от михалкова": украинские пилоты дронов детально разобрали видео с ударом по кремлю

Специалисты детально разобрали атаку дронами по кремлю

Атака беспилотниками на кремль, в которой рф уже успела обвинить Украину, на самом деле является постановкой.

Такую точку выразили специалисты организации "Dronarium Украина".

Эксперты обратили внимание на тот факт, что дрон взрывается в момент, когда находится над куполом здания, хотя по логике он должен был взорваться при падении на него.

"Это возможно, когда происходит дистанционный, синхронный подрыв. Также к мнению о постановочной съемке приводит тот факт, как именно расположена камера относительно самого события. Как говорили когда-то в киноиндустрии: "Объект должен быть расположен на третях", это когда, то, к чему хочется привлечь внимание, должно распределяться в точках пересечения линий кадрирования

Это наводит на мысль, что: либо Никита Михалков устанавливал в кремле камеры наблюдения, либо это событие должно точно попасть в объектив камеры наблюдения еще и под очень хорошим углом", — пришли к выводу специалисты.

Еще один факт, который заставил сомневаться экспертов организации, заключается в характере самого огня.

"Будь это действительно украинский дрон с боевой частью, взрыв был бы менее зрелищным, но более разрушительным. А так, судя по видео, это больше похоже на "кино взрыв" или спецэффект", — добавили в "Dronarium Украина".

По мнению экспертов, дроном могли управлять с близкого расстояния, а взорвали его над куполом для того, чтобы не было больших разрушений.

Специалисты пришли к выводу, что данное событие является постановочным, так как в рф часто использовали теракты для эскалации своих же конфликтов.

"Сейчас они проиграют и таким образом ищут повод повысить ставки и заявить о себе как о жертве, а также оправдать свои зверства на нашей с вами земле", — отмечают в организации.

Для справки. "Dronarium Украина" — это центр подготовки операторов дронов, имеющий представительства в большинстве регионов нашей страны. Организация начала существование в марте прошлого года и с того времени подготовила более 4500 операторов дронов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в день атаки по кремлю над москвой заметили еще один дрон.