"Кіно від міхалкова": українські пілоти дронів детально розібрали відео з ударом по кремлю

Фахівці детально розібрали атаку дронами по кремлю

Атака безпілотниками на кремль, в якій росія вже встигла звинуватити Україну, насправді є постановкою.

Таку точку зору висловили фахівці організації "Dronarium Україна".

Експерти звернули увагу на той факт, що дрон вибухає в момент, коли знаходиться над куполом будівлі, хоча за логікою він мав би вибухнути під час падіння на нього.

"Це можливо, коли відбувається дистанційний, синхронний підрив. Також до думки про постановочну зйомку наводить той факт, як саме розташована камера щодо самої події. Як говорили колись у кіноіндустрії: "Об’єкт має бути розташований на третинах", це коли те, до чого хочеться привернути увагу, має розподілятись у точках перетину ліній кадрування.

Це наводить на думку, що: або Нікіта Міхалков встановлював у кремлі камери спостереження, або ця подія має точно потрапити до об’єктиву камери спостереження ще й під дуже гарним кутом", — дійшли висновку фахівці.

Ще один факт, який змусив сумніватися експертів організації, полягає у характері самого вогню.

"Будь це справді український дрон із бойовою частиною, вибух був би менш видовищним, але більш руйнівним. А так, судячи з відео, це більше схоже на "кіно вибух" чи спецефект", — додали в "Dronarium Україна".

На думку експертів, дроном могли керувати зблизька, а підірвали його над куполом для того, щоб не було великих руйнувань.

Фахівці дійшли висновку, що ця подія є постановочною, оскільки в росії часто використовували теракти для ескалації своїх конфліктів.

"Зараз вони програють і таким чином шукають привід підвищити ставки і заявити про себе як про жертву, а також виправдати свої звірства на нашій землі", - зазначають в організації.

Для довідки. "Dronarium Україна" — це центр підготовки операторів дронів, що має представництва у більшості регіонів нашої країни. Організація почала існування у березні минулого року і з того часу підготувала понад 4500 операторів дронів.

Раніше Телеграф писав про те, що у день атаки по кремлю над москвою помітили ще один дрон.