"Скоро зграями полетять": над Москвою знову помітили БПЛА, росіяни обурюються (відео)

Жителі росії, у тому числі й Москви, готуються жити в нових реаліях

У Москві, де сьогодні вночі атакували кремль дронами, знову помітили безпілотник. Цього разу невідомий дрон помітили у небі над вулицею Велика Полянка поблизу центру російської столиці.

Відео дрону над Москвою діляться у соцмережах. Влада міста поки ніяк не прокоментувала те, що відбувається.

На кадрах помітно, як безпілотник кружляє над будівлею в небі. Голос за кадром коментує "щось летить, Полянка". Згідно з інформацією з відкритих джерел, місце, де помітили черговий дрон, недалеко від кремля.

У коментарях під відео росіяни незадоволені таким розвитком подій. Вони скаржаться, що за часів Другої світової жодна бомба не впала в Москві, а зараз відбувається "ганьба". Але деякі жителі російської столиці змирилися і навчаються жити у "нових реаліях".

Передбачати все не можна. Треба вчитися жити та працювати у нових реаліях. Нас атакуватимуть з усіх боків. Думаю, ми впораємося.

Щось починається.

Під час Великої Вітчизняної війни жодна бомба не впала на територію кремля. А зараз! Ганьба!

Куди дивляться всі ці ожирілі від непосильної праці та пильнування!

Скоро зграями чи косяками полетять, як птахи. Ті, щоправда, гадять безпечніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на атаку дронів за кремлем відреагували як в Україні, так і в США. У прес-службі президента заявили, що Україна до цього не причетна, а згодом і сам Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію. Він нагадав, що Україна захищає свої території, а не атакує чужі.

У США поки що не можуть підтвердити заяву про те, що атака на кремль була замахом на життя володимира путіна. Офіційні представники країни пообіцяли провести свою перевірку, але зазначили, що перед атакою США не було офіційно попереджено.