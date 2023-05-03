"Скоро стаями полетят": над Москвой снова заметили БПЛА, россияне негодуют (видео)

Жители россии, в том числе и Москвы, готовятся жить в новых реалиях

В Москве, где сегодня ночью атаковали кремль дронами, снова заметили беспилотник. На этот раз неизвестный дрон заметили в небе над улицей Большая Полянка недалеко от центра российской столицы.

Видео дрона над Москвой делятся в соцсетях. Власти города пока никак не прокомментировали происходящее.

На кадрах видно, как беспилотник кружит в небе над зданием. Голос за кадром комментирует "что-то летит, Полянка". Согласно информации из открытых источников, место, где заметили очередной дрон, находится недалеко от кремля.

В комментариях под видео россияне недовольны таким развитием событий. Они жалуются, что во временя Второй мировой ни одна бомба не упала в Москве, а сейчас происходит "позор". Но некоторые жители российской столицы смирились и учатся жить в "новых реалиях".

Предвидеть всего нельзя. Надо учиться жить и работать в новых реалиях. Нас атаковать будут со всех сторон. Думаю, мы справимся.

Что-то начинается.

Вовремя Великой Отечественной войны ни одна бомба не упала на территорию кремля…. А сейчас! Позор!

Куда смотрят все эти ожиревшие от непосильного труда и бдения!

Скоро стаями или косяками полетят, как птицы. Те, правда, гадят безопаснее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на атаку дронов по кремлю отреагировали как в Украине, так и в США. В пресс-службе президента заявили, что Украина к этому не причастна, а позже и сам Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Он напомнил, что Украина защищает свои территории, а не атакует чужие.

В США же пока не могут подтвердить заявление о том, что атака на кремль была покушением на жизнь владимира путина. Официальные представители страны пообещали провести свою проверку, но отметили, что перед атакой США не были официально предупреждены.