Атакував кабінет путіна? Що знаходиться в будівлі в Москві, над якою вибухнув дрон

Будівля у кремлівських чиновників називається "першим корпусом"

У будівлі Сенатського палацу, який 3 травня атакував невідомий безпілотник, знаходиться робочий кабінет російського диктатора володимира путіна і не тільки.

Як повідомив проєкт Faridaily, цю будівлю російські чиновники називають "першим корпусом" і в ній розташовані більшість кабінетів, що використовуються путіном та його адміністрацією.

Саме там проходило засідання російського Радбезу, перед тим як почалося російське вторгнення в Україну, і там же путін підписував договори про визнання "незалежності" терористичних організацій "днр" і "лнр".

Сенатський палац

Крім того, у цій будівлі російський диктатор нещодавно проводив зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Автори проєкту зазначають, що саме тому в офіційній заяві російської влади йшлося про "замах" на путіна.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна не причетна до атак на центр Москви.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що подібні атаки можуть бути свідченням підготовки росії до чергової провокації або діяльністю російського підпілля.