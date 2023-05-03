З’явилося ще одне відео удару безпілотника по кремлю

Безпілотник пролетів над Червоною площею

Вночі 3 травня два невідомі безпілотники атакували путінський кремль. У мережі вже було опубліковано головне відео моменту самого удару, яке відобразили камери зовнішнього відеоспостереження. А тепер з’явилося ще одне відео, та вже з іншого ракурсу.

На кадрах видно, як безпілотний літальний апарат летить до кремля над Червоною площею. Він долетів до бані Сенатського палацу, після чого вибухнув над ним. Відповідне відео опублікував телеканал ТВЦ.

За його даними, між двома ударами по кремлю пройшло 16 хвилин. Перший безпілотник помітили о 2:27 – він вибухнув над Сенатським палацом, що призвело до спалаху на даху. А удар другого дрона було зафіксовано о 2:43. Його уламки впали на територію кремля.

Зазначимо, що в кремлі після інциденту заявили, що "атаку безпілотників було відбито", а постраждалих і матеріальних збитків немає. Пізніше була зроблена заява про те, що ця атака була нібито замахом на російського диктатора володимира путіна. Проте з ним нічого не сталося і він продовжує працювати у звичайному режимі. У кремлі підкреслили, що за такі дії "рф залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прессекретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував нічну атаку безпілотників на кремль і зробив важливу заяву.