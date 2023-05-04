Атаковал кабинет путина? Что находится в здании в Москве, над которым взорвался дрон
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Здание у кремлевских чиновников называется "первым корпусом"
В здании Сенатского дворца, который 3 мая атаковал неизвестный беспилотник, находится рабочий кабинет российского диктатора владимира путина и не только.
Как сообщил проект Faridaily, это здание российские чиновники называют "первым корпусом" и в нем расположены большинство кабинетов, используемых путином и его администрацией.
Именно там проходило заседание российского Совбеза, перед тем как началось российское вторжение в Украину, и там же путин подписывал договора о признании "независимости" террористических организаций "днр" и "лнр".
Кроме того, в этом здании российский диктатор недавно проводил встречу с главой Китая Си Цзиньпином.
Авторы проекта отмечают, что именно поэтому в официальном заявлении российских властей говорилось о "покушении" на путина.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна не причастна к атакам на центр Москвы.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что подобные атаки могут являться свидетельством подготовки россии к очередной провокации или же деятельностью российского подполья.