Атаку БПЛА на кремль организовал Гордон: пропагандисты отличились новыми высказываниями

Пропагандисты в гневе набросились на Гордона

В среду, 3 мая, российский кремль был атакован неизвестными беспилотниками, что вызвало волну истерики у российских пропагандистов. Они уже начали утверждать, что за атакой стоят украинские власти, а также журналист Дмитрий Гордон.

Об этом в эфире российских телеканалов не скрывая эмоций заявил топ-пропагандист владимир соловьев.

Участники программы также вспомнили об акции, запущенной соучредителем monobank Владимиром Яценко, в которой он предложил 20 миллионов гривен тому, кто посадит дрон на 9 мая на Красной площади. А также вспомнили о Гордоне, опубликовавшем в своих соцсетях мем, на котором видно, как президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден идут перед горящим кремлем.

При этом пропагандисты громко назвали украинского журналиста одним из организаторов.

После этого соловьев выдал гневную тираду в сторону Зеленского, заявив, что "часики начали отсчет", а все "гарантии отозваны".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна не причастна к атакам на центр Москвы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что подобные атаки могут являться свидетельством подготовки россии к очередной провокации или же деятельностью российского подполья.