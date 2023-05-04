Атаку БПЛА на кремль організував Гордон: пропагандисти відзначились новими висловлюваннями

Пропагандисти в гніві накинулися на Гордона

У середу, 3 травня, російський кремль був атакований невідомими безпілотниками, що викликало хвилю істерики у російських пропагандистів. Вони вже почали стверджувати, що за атакою стоїть українська влада, а також журналіст Дмитро Гордон.

Про це в ефірі російських телеканалів не приховуючи емоцій, заявив топпропагандист володимир соловйов.

Учасники програми також згадали про акцію, запущену співзасновником monobank Володимиром Яценком, у якій він запропонував 20 мільйонів гривень тому, хто посадить дрон на 9 травня на Червоній площі. А також згадали про Гордона, який опублікував у своїх соцмережах мем, на якому видно, як президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден йдуть перед палаючим кремлем.

При цьому пропагандисти голосно назвали українського журналіста одним із організаторів.

Після цього солов’їв видав гнівну тираду у бік Зеленського, заявивши, що "годинник почав відлік", а всі "гарантії відкликані".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна не причетна до атак на центр Москви.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що подібні атаки можуть бути свідченням підготовки росії до чергової провокації або діяльністю російського підпілля.