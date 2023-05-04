Удар по кремлю: у путіна зробили гучну заяву щодо "винуватців"

У кремлі вже знайшли "крайніх" в атаці дронами по Москві

У росії вже знайшли "винних" в атаці дронами на кремль 3 травня. Там заявили, що за "атакою Києва стоїть Вашингтон", а всі спроби США відхреститися від атаки українських безпілотників — сміховинні.

Таку заяву зробив прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков.

"москва розглядає різні варіанти відповіді на українську атаку по кремлю, мова може йти тільки про продумані і відповідні інтересам нашої країни кроки", — сказав представник диктатора.

Також він додав, що росія нібито зробила висновки про причетність Києва до атаки БПЛА на кремль "на підставі даних, які отримали від спецслужб".

За словами пєскова, внаслідок атаки серйозних пошкоджень кремлівського купола немає.

"Там обпалені два мідні листи", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кремль був атакований двома невідомими дронами. Пізніше в мережі було опубліковано перше відео удару, а потім з’явилося відео з іншого ракурсу. В росії відразу ж звинуватили в атаці Київ, але в Офісі президента України заявили, що ми не б’ємо по чужих країнах, а займаємося звільненням власних територій.