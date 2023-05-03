Украина ни при чем? В США рассказали, что знают об атаке дронов на кремль

В США пока не обладают фактами относительно атаки дронов на кремль

В США не могут подтвердить информацию о том, что дроны, которые взорвались над кремлем были украинскими.

Как рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, любую информацию, которая поступает из россии надо "делить на два".

"Я видел сообщения, но я не могу подтвердить их каким-либо образом. Мы просто не знаем. Во-вторых, я бы все исходящее от кремля делил на два", — сказал он.

Госсекретарь добавил, что пока факты неизвестны, давать комментарии или спекулировать на эту тему нет возможности. При этом он добавил, что Украина сама должна решать наносить ли удары по россии или нет.

Вместе с тем, как сообщает Politico, американские должностные лица не имели никакой информации относительно готовящегося удара по территории Москвы.

"Мы изучаем отчет, но не можем подтвердить его или утвердить, что он подлинный", — отметил чиновник на правах анонимности.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна не причастна к атакам на центр Москвы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что подобные атаки могут являться свидетельством подготовки россии к очередной провокации или же деятельностью российского подполья.