Україна ні до чого? У США розповіли, що знають про атаку дронів на кремль

У США поки не мають фактів щодо атаки дронів на кремль

У США не можуть підтвердити інформацію про те, що дрони, які вибухнули над кремлем, були українськими.

Як розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, будь-яку інформацію, яка надходить з росії, треба "ділити на два".

"Я бачив повідомлення, але я не можу підтвердити їх якимось чином. Ми просто не знаємо. По-друге, я б усе, що виходило від кремля, ділив на два", — сказав він.

Держсекретар додав, що поки що факти невідомі, давати коментарі чи спекулювати на цю тему немає можливості. При цьому він додав, що Україна сама повинна вирішувати завдавати ударів по росії чи ні.

Разом з тим, як повідомляє Politico, американські посадові особи не мали жодної інформації щодо удару, що готується, по території Москви.

"Ми вивчаємо звіт, але не можемо підтвердити його чи затвердити, що він є справжнім", — зазначив чиновник на правах анонімності.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна не причетна до атак на центр Москви.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що подібні атаки можуть бути свідченням підготовки Росії до чергової провокації або діяльністю російського підпілля.