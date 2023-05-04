Атака дронов на кремль: песков сделал заявление насчет путина и парада 9 мая

Пресс-секретарь путина рассказал, будет ли парад на 9 мая и как отреагировал диктатор на удары по кремлю

После атаки неизвестных дронов на кремль в россии не намерены отменять или парад на 9 мая или сокращать его программу. В этом году он будет проходить в обычном режиме.

Об этом сегодня, 4 мая, заявил журналистам пресс-секретарь диктатора владимира путина дмитрий песков. По его словам, путин будет выступать с трибуны во время парада в столице россии, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", — сказал представитель кремля.

Также он заявил, что путин якобы спокойно отреагировал на произошедшую в москве ситуацию.

"Он (путин, — Ред.) всегда сохраняет спокойствие и четкость в оценках и командах, которые отдает. Ничего нового в этом плане не произошло", — добавил пресс-секретарь.

В то же время его выступление не обошлось без угрозы насчет "ответа" Украине за атаку на кремль.

"москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах" — заявил песков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая по кремлю была совершена атака двумя неизвестными дронами. Позже в сети было опубликовано первое видео удара, который попал на камеру наружного видеонаблюдения. Затем появилось видео с другого ракурса. В россии принялись угрожать Украине за то, что это якобы ее рук дело, но в Офисе президента заявили, что наша страна занимается освобождением собственных территорий, а не атакует чужие.