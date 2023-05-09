"путина во власти не будет": в разведке рассказали о сценариях устранения диктатора рф

Андрей Юсов в интервью "Телеграфу" оценил, когда в россии начнутся перемены и кто займет кремль

Кремль продолжает терроризировать украинские города и не оставляет отчаянных попыток протиснуть оборону ВСУ на Донбассе. Вместе с тем не утихают разговоры о большом наступлении Украины как очередном этапе военного противостояния с рф. Даже ведутся несколько оптимистичные дискуссии о военной катастрофе россии.

"Телеграф" расспросил Андрея Юсова — представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, — как Силы обороны будут освобождать оккупированные территории, кто наконец остановит диктатора рф и к чему здесь террорист Гиркин, а также действительно ли (не) существуют дублеры путина и двойники у начальника ГУР Кирилла Буданова.

Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью.

Напомним, в первой части интервью "Телеграф" интересовался у Юсова, почему изменилась ракетная тактика россии, какие новые провокации готовит путин, и что не так с прогнозами по контрнаступлению ВСУ.

О коллаборантах и окружении Януковича

— Что разведке известно о настроениях власти и коллаборантов в Крыму? Стали ли они охотнее сотрудничать с приближением контрнаступления ВСУ?

— Да, временно оккупированный украинский полуостров Крым сегодня значительно больше ощущает приближение деоккупации и, к сожалению, ощущает последствия полномасштабной военной агрессии со стороны россии.

Если до 24 февраля 2022 г. Украина официально говорила, что деоккупация Крыма будет происходить дипломатическим и политическим путями, то сегодня реальность уже другая. Это значит, что дипломатический путь тоже может использоваться, но уже, очевидно, не только он.

Говоря же о коллаборантах, они, конечно, готовятся и естественно чувствуют. Многие уже вывезли свои семьи, многие пытаются это делать. Кому повезло – выехали за границу так называемой российской федерации. Кому не повезло – где-то спрятали семьи возле москвы-петербурга. Кому-то не позволяют этого делать, и они вынуждены ждать на чемоданах в том же Крыму. Но они понимают, что ничего хорошего их не ждет.

Андрей Юсов: "россия эту позорную войну уже проиграла"

Такие, кто готов сотрудничать, безусловно, есть. Это разные категории, в том числе и лица среди условных коллаборантов. Понятно, они делают это не из соображений любви к Украине (или оппозиционных настроений к путину), а в основном речь идет о попытке спасти собственную жизнь, какое-то состояние и получить гарантии безопасности. В конце концов, Украина будет использовать все инструменты, чтобы восстановить собственный суверенитет. Среди них — наказать людей, виновных в военных преступлениях.

— Насколько осведомлена украинская разведка относительно дальнейших планов рф, учитывая, что перед вторжением россии начальник ГУР Кирилл Буданов был одним из немногих, кто прогнозировал полномасштабную российскую агрессию и даже показывал карту с направлениями атак?

— Приведенные вами факты и все происходившие события уже после 24 февраля показывали, что Украина точно знает больше о том, что происходит в рашистской военно-политической элите, чем кремль знает о событиях на украинской территории. Это касается, как ситуации и с общественным мнением украинцев, так и ситуации в так называемых элитах.

— Как насчет окружения Януковича, выехавшего из Украины? Есть ли среди них представители, "проявляющие коммуникабельные способности"?

— Есть и среди них такие. Мы не будем говорить о конкретных фамилиях. Но главное, что такие люди на разных уровнях военно-политического руководства как на условном федеральном уровне, так и на региональных уровнях.

В принципе, бесперспективность путинского режима (современной россии в таком виде, как она есть) понимают многие представители так называемого рашистского истеблишмента. Это лишний раз ярко подтверждает и последнее аудио с диалогом, который все слышали, между представителями российской элиты — бизнеса и шоу-бизнеса. Это лишь незначительная верхушка айсберга. На самом деле таких настроений и людей, которые готовы к более активным действиям (а не просто телефонные разговоры), становится все больше.

Об устранении путина

— По информации западных СМИ бортников, патрушев и, очевидно, ковальчук были среди тех, кто склонял путина к началу вторжения. По вашему мнению, кто может склонить путина к окончанию так называемой "сво" или кто из окружения диктатора может уничтожить его физически?

— Собственно, не знаю, можно ли так вообще задавать вопрос о склонении путина к чему-то. Потому что сценарии могут быть разные. В этих разных сценариях путина во власти не будет. Ни условного, ни политического, ни коллективного, ни публичного. А все остальное — будут попытки строить новые конфигурации.

Если говорить с глобальной точки зрения, то россия эту позорную войну уже проиграла. Потому что ни одной поставленной цели не достигнуто. Напротив, получены отрицательные результаты по всем направлениям: военным (лучшие части реформированной армии рф уже уничтожены), экономическим, политическим, имиджевым и проч.

Далее – вопросы финала и новой реальности. Конечно, это многие в россии понимают. Мы сейчас не будем говорить, кто может возглавить этот процесс (смещения путина, — Авт.), чтобы не помогать репрессивной машине, однако желающие точно будут.

— Один из желающих – евгений пригожин, который очень сильно желает, и все это понимают. Хотя очевидно, каких-либо предпосылок, чтобы занять хотя бы место министра обороны на данный момент у него нет. Какое будущее мы видим для него с точки зрения конфигураций в нынешней россии, учитывая, что у него есть какие-то остатки частной армии, финансовые потоки, ботофермы, плюс влияние в Африке?

— Пригожин делает заявления не от собственного имени. Понятно, что без согласия и поддержки определенных партнеров и патронов (и гарантий безопасности) такое фривольное поведение по отношению к военно-политическому руководству диктаторской россии было бы проблематичным.

Однако да, он делает эти заявления, чтобы в новой будущей реальности сохранить себя, свои активы и иметь возможность в том числе и политической перспективы. Для того, чтобы потом указать, кто был виноват в случившемся. И, конечно же, он себя к виновным не будет причислять.

— Какие гарантии Украина может предоставить другим представителям российской элиты, готовым сотрудничать с нами?

— Это интересная сложная дискуссия. Мы ее подробно не можем развивать. Впрочем, понятно, что россия и не столько уже действующий режим, а как государство (какие бы оно формы не имело), будет, кроме всего, возмещать Украине ущерб, нанесенный агрессией. Уже сегодня идет изучение и мониторинг всех активов, в том числе зарубежных.

Юсов о ядерке кремля: "Этот шантаж как метод себя не оправдал"

Будут привлечены к ответственности все, кто финансировал эту агрессию. В частности, речь идет и о разных формах финансирования (как прямые, так и косвенные). Мы понимаем, что современная российская военная машина часто, на примере тех же частных военных компаний, формально может использовать небюджетные средства, а какие-то другие финансы.

Это связано с определенными фирмами и людьми. И эти люди понимают, что придется отвечать. Думаю, присутствие или неприсутствие на скамье подсудимых сама по себе прекрасная перспектива.

О двойниках путина и Буданова

— Насчет двойников путина. Назовите три факта, подтверждающие их наличие? Многие люди не верят в эту теорию заговора. Например, будь у путина двойник, почему бы с ним не сыграли условно "рулетку", то есть просто убрать, а поставить марионетку в управление россией?

— Может, и сыграли. Мы этого сейчас не знаем. Это конспирология. По двойникам, в принципе, пока существует уровень просто признания факта, как по умолчанию. И на международном уровне – европейском и США – это воспринимается как реалистический сценарий.

Если говорить даже не о прямых признаках, то конкретная информация есть, что там точно есть двойники, по номерам и так далее. К примеру, один человек сидит за многометровым столом даже со своими ближайшими коллегами и подчиненными. Другой человек ходит, "гуляет" по Мариуполю, здоровается с какими-то условно случайными людьми и т.д.

— Может, это просто путинская шизофрения?

— Нет, история о карантине является правдой. Был двухнедельный карантин, и здесь мы видим другую историю. Затем был путин, выходящий из старой Toyota в Херсонской области, – это тоже подтверждает существование двойников. Он показывает себя как сильный лидер, но посылает на встречи, кого не жалко. Двойники есть, это такая прямая информация – такая технология используется. Не он первый и не он последний.

— Если это такая рабочая практика, может и у Буданова есть двойники?

— (смеется) Я не видел. Думаю, что нет.

— Закрывая тему конспирологии — как быть с историей о какой-то болезни путина? Об этом уже несколько лет говорится, а он все не умирает.

— Накопленное коррупционным путем состояние позволяет использовать все передовые достижения мировой медицины. Думаю, с такими деньгами, как у путина, можно на определенном уровне поддерживать работоспособность при различных диагнозах.

О последних "козырях" россии в войне

— Вернемся к теме обстрелов Украины со стороны рф. На фоне новых ударов ракетами и БПЛА россия не перестает вынимать свой старый "козырь" относительно применения ядерного оружия. Эта истерия в россии снова усилилась после удара беспилотников по кремлю. Пугалка о применении ядерного оружия появилась даже на отдельных оппозиционных российских сайтах. Какие угрозы для Украины?

— Эта история вбрасывалась, в том числе, для нагнетания панических настроений. Глобально ядерного шантажа россии уже никто давным-давно не боится. То есть, с самого начала (вторжения в Украину, — Авт.) у них с этим не задалось, а сегодня каждый последующий пьяный твит медведева воспринимается со все более широкой улыбкой.

Есть сдерживающие факторы и механизмы, позволяющие говорить, что этого не будет (ядерного удара по Украине. — Авт.). Если представить, что тактическое ядерное оружие было бы применено россией, возникает вопрос: "Что они получат в результате?!". Они решат какой-нибудь вопрос оборонительного характера? Нет, глобально ничего не изменится. Они сломают у украинцев волю к сопротивлению? Нет! Пошатнут ли проукраинскую антипутинскую коалицию? Нет! Скорее наоборот, усилят. Полагаю, что этот шантаж как метод себя не оправдал. Дальнейшие попытки его возвращения делают путинский режим все более жалким.

— Какие еще "козыри" остались в рукаве у наших врагов, кроме ядерного оружия и ситуации со взрывчаткой на ЗАЭС ? Ядерный, зерновой (загоза голода), энергетический шантажи уже были. Что еще есть у россии? К примеру, массовый неракетный террор..?

— Представить сегодня какие-то другие кровавые сценарии достаточно трудно. В конце концов, с 2014 года в Украине отрабатывались активные контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия, и они давали свои результаты. Попытки ликвидаций активистов, политических деятелей и представителей власти все это время предпринимались. Есть результаты – задержанные группы, арестованные преступники.

Сегодня после полномасштабного вторжения благодаря такому единству украинского общества и работе спецслужб, а также правоохранительных органов, такие сценарии врага усложняются. Это не значит, что попыток не будет или не может быть. Однако легче представить себе такой сценарий на территории самой россии.

О лукашенко и его "картах нападения"

— Есть ли угроза со стороны Беларуси и что означает недавнее заявление лукашенко, что, мол, Украина не собирается нападать на белорусов?

— Это заявление было, в принципе, логичным, ведь все время с 24 февраля, когда рф пыталась проводить свою информационно-психологическую спецоперацию, мол, что завтра Беларусь нападет на Украину в контексте участия в наземной операции полномасштабной военной агрессии россии, то это было враждебной ИПСО.

В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины говорило, что эта информация (о нападении Беларуси. — Авт.) не соответствует действительности. В конце концов, она не отвечает интересам и самого режима лукашенко. Потому что подобное решение о вторжении было бы самоубийственным для его режима. Кроме того, есть цифры социологии, как относятся сами белорусы к таким перспективам и сценариям. Поддержка такой идеи ничтожна на территории Беларуси. Как бы то ни было, но общественное мнение важно даже для диктатора лукашенко. Возможно, такие заявления связаны с этим.

— Для Беларуси есть опасность со стороны Украины?

— Конечно, нет. Мы адекватная европейская и демократическая страна, которая сегодня защищает собственную территорию от агрессора. Если соседняя страна не агрессор, ей не за что переживать. Понимаем, что режим лукашенко сегодня недружественный Украине. Но речь пока не идет о полноценном участии Беларуси в наземной операции и поддержке белорусскими вооруженными силами российских оккупационных войск.

О Гиркине и россии без путина

— В продолжение темы различных ИПСО объясните, какую роль играет террорист Гиркин. Иногда его выпады в адрес кремля подхватывают отечественные СМИ, а пользователи соцсетей иногда увлекаются словами террориста, ведь он иногда хвалит ВСУ, де-факто "дискредитирует" армию рф и в диктаторской россии позволяет себе откровенную критику путина с его военачальниками. Кому это выгодно и зачем Гиркину дают говорить?

— В первую очередь отмечу, что он, конечно, несамостоятельный игрок, и делать подобные вещи, заявления и активности можно под патронатом той или иной "башни кремля", той или иной спецслужбы россии. То, что он делает, рассчитано, прежде всего, на внутреннюю российскую целевую аудиторию. В расчете, в том числе, на политическое будущее.

То есть, Гиркин и такие, как он, будут претендовать на роль новой политической реальности после путина, чтобы выйти сегодня из маргинеса, в котором они находятся со своими нарративами. Однако, да, вес тезисов, которые он продвигает, становится большим, и он находит поклонников уже и среди так называемого российского истеблишмента.

— Какой вообще россия будет после войны, после победы Украины?

— Она точно будет другой.

— Какой именно? В частности, СНБО прогнозирует фрагментацию россии и т.д.

— Думаю, это будет территория, на которой активизируются разного рода движения, в том числе национальные. Есть огромное количество народов на территории так называемой российской федерации, которые, по сути, так же оккупированы, права которых абсолютно нивелированы. Начиная с Кавказа и продолжая всеми другими республиками и территориями, где проживают коренные народы.

Они имеют полное право для того, чтобы напомнить о себе и своих правах. Это один из аспектов. Таких групп и регионов на территории так называемой рф (неоднородной) очень много. Поскольку за все это время на территории россии так и не смогли создать какое-то устойчивое демократическое образование с верховенством права, с чувством защищенности гражданина по каким-то национальным, культурным, религиозным правам и свободам, то именно о рф мы сегодня говорим, как о государстве, которое не удалось (как о failed state). Соответственно, для нее будут последствия.

— Если говорить не о конкретном моменте, а в динамике — изменялся ли вопрос консенсуса Украины и Запада (на уровне спецслужб) относительно поствоенной россии?

— Это не вопрос консенсуса, а разных сценариев, видения. Идет постоянный диалог и дискуссия, но в данной ситуации Украина как суверенное независимое государство имеет право и реализует это право на собственную точку зрения и взгляд.

— В заключение расскажите, как складывается ситуация с освобождением бойцов "Азова" и других защитников "Азовстали" через год после выхода украинских подразделений с завода? Какие сложности?

— С начала полномасштабного вторжения из плена удалось вернуть уже более двух тысяч украинцев, в том числе защитников "Азовстали" из разных подразделений Сил обороны. Безусловно, эта работа будет продолжаться. Это непросто, и никто не говорил, что будет просто.

Однако на примере обмена с медведчуком, когда мы вернули 215 защитников, на примере других историй, мы показываем, что Украина не ожидает (что даже предусмотрено Женевской конвенцией) победы и завершения боевых действий, а работает над возвращением наших людей сейчас. Это касается и защитников "Азовстали", и всех других украинских подразделений (украинских пленных), находящихся в рашистском плену. Эта работа продолжается и будет продолжаться постоянно. Процесс идет, обмены проходят, результаты будут.