"Где они были 9 лет?" В Крыму открыли первое отделение "Сбербанка", в сети шутят

Банк планирует открыть еще одно отделение в Симферополе

Во временно оккупированном Крыму открыли первое отделение "Сбербанка". Торжественные мероприятия состоялись 6 мая в Ялте, а в сети уже шутят о том, что там вскоре будет отделение "ПриватБанка".

Как сообщают российские СМИ, новое отделение расположено на Советской площади, а на церемонии открытия присутствовал т.н. "глава" Крыма сергей аксенов.

При этом в планах "Сбербанка" также имеются намерения открыть отделение в Симферополе.

Конечно же, это событие не могло остаться без внимания пользователей сети, которые начали шутить о том, что вскоре полуостров вернется в состав Украины, а это здание отлично подойдет для отделения, к примеру, "ПриватБанка".

Как сообщалось ранее, 5 мая оккупанты заявили, что движение по мосту через Керченский пролив было полностью возобновлено после удара 8 октября 2022 года. Однако долго порадоваться местным жителям не удалось, поскольку уже 6 мая его перекрыли по "техническим причинам".

По некоторым данным это было связано с риском удара по объекту, так как утро на полуострове традиционно началось с очередного "хлопка" неизвестного происхождения.