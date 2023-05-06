Утро в Крыму началось с мощных взрывов: что известно (видео)

Оккупанты уже заявляют о работе ПВО

В Крыму снова неспокойно — раздаются взрывы, которые в последнее время все чаще слышат жители оккупированного россией полуострова. Утром 6 мая они прозвучали в Красногвардейском районе

После восьми утра прозвучали два "хлопка", как пишут в местных телеграм-каналах. После взрывов поднялся дым. Что могло взрываться не сообщается. В то же время местные жители сообщают, что от грохота дрожали стекла.

Российские СМИ уже сообщают, что звуки взрывов – работа российских сил противовоздушной обороны. Заявляется, что разрушений или жертв нет.

Красногвардейский район находится южнее Джанкоя. Он является одним из логистических узлов войск россии.

Красногвардейский район на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне не могут быть в безопасности ни в одном месте на полуострове. В этом уверен член Меджлиса, который считает, что российским оккупантам пора уезжать с полуострова. Среди последних громких взрывов в Крыму — "хлопок" в Севастополе, когда пылала нефтебаза с топливом для российских кораблей. Также сообщалось, что хоть ВСУ и могут зайти в Крым уже в этом году, с окончательным освобождением полуострова могут быть задержки.