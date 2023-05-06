"Им пора уезжать": член Меджлиса рассказал о панике среди россиян после взрывов в Крыму

В Крыму регулярно происходят взрывы на стратегически важных объектах

Все чаще в новостях появляются сообщения о взрывах в оккупированном россией Крыму. Безопасного места для окупантов на полуострове не осталось.

В этом уверен член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, пишет 24 канал. Он отметил, что для окупантов такое количество "хлопков" стало неожиданностью. Бариев отметил, что это было видно еще и по "буксовке" пропагандистской машины" — информация, в частности, о взрыве на нефтебазе в Севастополе различалась в росСМИ.

Член Меджлиса отметил, что для россиян становится все более очевидным, что из Крыма пора уезжать — они начинают говорить открыто о контрнаступлении ВСУ. Отметим, что в Крыму есть и те, кто открыто радуется ожидаемому увольнению Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с полным увольнением Крыма могут быть задержки. Войти на оккупированный полуостров можно уже в этом году, считают эксперты, но для того, чтобы окончательно выгнать оттуда россиян, может понадобиться время. Кроме боевых сценариев освобождения полуострова рассматривают также и военно-дипломатический.