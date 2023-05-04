Генерал объяснил, почему Крым все чаще атакуют беспилотники

Использование такого рода вооружения продолжает набирать обороты

Российские оккупанты все еще имеют возможность поставок техники и ресурсов через Крымский мост. Однако перерезание этих каналов — дело недалекого будущего, а случаи атак беспилотников и "бавовны", которые участились в последнее время, являются "прощупыванием почвы".

Такое мнение "Телеграфу" выразил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"Прощупывание почвы идет. И в Крыму, и на собственно российской территории. Именно с этим связано увеличение случаев с беспилотниками. Какие-то долетают до целей, какие-то – нет. Но география более чем обширна. В районах Энгельса, Санкт-Петербурга, Подмосковья, теперь и Москвы. Не говоря уж обо всех пограничных с нами областях. Явно набирает обороты, возрастает возможность применения такого рода вооружений (БПЛА. — Ред.)", — сказал он.

По словам Романенко, речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и надводных, а в перспективе и подводных.

"Это очень важное направление. С их помощью можно уничтожить ракетоносители – корабли, катера, подлодки", — подчеркнул генерал.

Полный текст читайте в нашем материале: Крым и россию накрыла волна взрывов и атак беспилотников: генерал проанализировал ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая два неизвестных беспилотника атаковали кремль. После случившегося в россии заявили, что это якобы было покушение на президента владимира путина.