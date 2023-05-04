Генерал пояснив, чому Крим дедалі частіше атакують безпілотники

Використання такого роду озброєння продовжує набирати обертів

Російські окупанти все ще мають можливість постачання техніки та ресурсів через Кримський міст. Проте перерізання цих каналів — справа недалекого майбутнього, а випадки атак безпілотників та "бавовни", які почастішали останнім часом, є "промацуванням ґрунту".

Таку думку "Телеграфу" висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

"Промацування ґрунту йде. І в Криму, і на власне російській території. Саме з цим пов’язане збільшення випадків з безпілотниками. Якісь долітають до цілей, якісь – ні. Але географія більш, ніж велика. У районах Енгельса, Санкт-Петербурга, Підмосков’я, тепер і Москви. Не кажучи вже про всі прикордонні з нами області. Явно набирає обертів, зростає можливість застосування такого роду озброєнь (БПЛА. — Ред.)", — сказав він.

За словами Романенка, йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, а й надводні, а в перспективі й підводні.

"Це дуже важливий напрям. З їхньою допомогою можна знищити ракетоносії — кораблі, катери, підводні човни", — підкреслив генерал.

Повний текст читайте у нашому матеріалі: Крим та росію накрила хвиля вибухів та атак безпілотників: генерал проаналізував ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня два невідомі безпілотники атакували кремль. Після того, що сталося, в росії, заявили, що це ніби-то був замах на президента володимира путіна.