Крим та росію накрила хвиля вибухів та атак безпілотників: генерал проаналізував ситуацію

Український генерал розповів, що чому почастішали вибухи на території росії та в Криму

З кінця квітня росію та захоплений нею український Крим накрила хвиля вибухів ("бавовни"), найчастіше, з використанням безпілотників, та різноманітних диверсій, включаючи підриви залізничних колій. І без того розжарена ситуація просто заіскрила, коли 3 травня стало відомо про атаку дронів на Кремль.

Своєю думкою про те, що відбувається з "Телеграфом", поділився генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

"Що стосується атак БПЛА на Кремль, на цей час найбільш явно проглядається два варіанти, — вважає генерал Романенко. — Перший — що шириться стараннями певних сил саме "бавовна". Другий полягає в тому, що російські спецслужби самі влаштували провокацію в КДБшному стилі. Як робили для початку другої Чеченської війни, тоді, нагадаю, вони підірвали російські будинки з мирними жителями, звинуватили в цьому "чеченських терористів" – і почали випалювати в Ічкерії цілі села системами залпового вогню. Тепер можуть використати ситуацію для застосування проти України нових видів озброєнь або для обстрілу центру Києва. Вже чути відповідні заклики. Найближчим часом стане зрозуміло, яка з версій є істиною"

Коментуючи посилення партизанської та диверсійної роботи, випадки вибухів і "прильотів", у тому числі ударних дронів, на російській території, а також у тимчасово окупованому Криму, експерт закликає пам’ятати, що війна у нас широкомасштабна. І використовуються різні методи та засоби.

"При цьому, ми, на відміну від росіян, ведемо бойові дії, відповідно до правил війни, з міжнародним законодавством. Про це знають наші союзники. Але деякі з них, особливо американці, з побоюванням ставляться до дій на власне території росії. Хоч якщо йти таким шляхом, війна ніколи не закінчиться. осіяни захопили Крим, а також частини ряду областей материкової України. Заявили, що тепер це — рф. І що далі? Нам змиритися? І чекати чергової хвилі вторгнення? Але, звісно, українська влада не бере на себе відповідальності за ті чи інші дії на території власне росії, і правильно роблять. Після війни буде розказано (і то, можливо, не в повному обсязі), що саме відбувалося якими силами, чому і як", – вважає Ігор Романенко.

Він нагадує, що незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україні ухвалили закон про національний спротив. Де дозволяється відповідним нашим структурам діяти відповідно до міжнародного законодавства, у тому числі на території ворога.

"Але всякого роду "бавовна" на цей час визначається як "росіяни не там покурили", "порушують правила безпеки", "невідомі дрони" і т. д. Виростили ми "бавовнятко", ось воно чимось там у Криму, в самій рф — і займається. І добре займається ", — підкреслює генерал.

За словами Ігоря Романенка, не випадково паралельно із завершенням стратегічної оборонної операції на сході країни, формуючи стратегічні резерви для контрнаступальних та наступальних дій – активізувалися дії диверсантів, партизанів, армії дронів, спрямовані на підрив логістики супротивника.

"Це – міжнародно узаконено. І навіть у наших союзників змінюється підхід до того, що відбувається, – наголошує експерт. – Канцлер ФРН Олаф Шольц, колишній супротивник передачі нам певних видів озброєнь, у результаті фактично дав імпульс для постачання в Україну базових натовських танків. А новий німецький міністр оборони Борис Пісторіус, який змінив у січні цього року Крістіне Ламбрех, яка пішла у відставку, взагалі заявив, що вважає можливим збройні дії України на території країни-агресора, не кажучи вже про Крим, Донбас і ті материкові частини нашої країни, які вписала в росії свою Конституцію як російську "власність". Наголошую – в умовах майбутніх наступальних, контрнаступальних операцій, завершення стратегічної оборонної операції важливо перерізати логістичне забезпечення ворожих угруповань, що діють на тимчасово окупованій території України".

На жаль, тривають постачання через Кримський міст та Крим як такий, зазначає Ігор Романенко. Але перерізання цих каналів, упевнений він, справа недалекого майбутнього.

"Промацування ґрунту йде. І в Криму, і на власне російській території. Саме з цим пов’язане збільшення випадків з безпілотниками. Якісь долітають до цілей, якісь – ні. Але географія більш ніж велика. У районах Енгельса, Санкт-Петербурга, Підмосков’я, тепер і Москви. Не кажучи вже про всі прикордонні з нами області. Явно набирає обертів, зростає можливість застосування такого роду озброєнь. Причому не тільки БПЛА, а й безпілотних надводних апаратів. У перспективі — і підводних. – підкреслює генерал. – З їхньою допомогою можна знищити ракетоносії – кораблі, катери, підводні човни".