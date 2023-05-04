Крым и россию накрыла волна взрывов и атак беспилотников: генерал проанализировал ситуацию

Украинский генерал рассказал, что почему участились взрывы на территории россии и в Крыму

С конца апреля россию и захваченный ею украинский Крым накрыла волна взрывов ("бавовны"), чаще всего, с использованием беспилотников, и разнообразных диверсий, включая подрывы железнодорожных путей. И без того накаленная ситуация просто заискрила, когда 3 мая стало известно об атаке дронов на Кремль.

Своим мнением о происходящем с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"Что касается атак БПЛА на Кремль, на данный момент наиболее явно просматривается два варианта, – считает генерал Романенко. – Первый – что ширится стараниями определенных сил именно "бавовна". Второй заключается в том, что российские спецслужбы сами устроили провокацию в КГБшном стиле. Как делали для начала второй Чеченской войны. Тогда, напомню, они подорвали российские дома с мирными жителями, обвинили в этом "чеченских террористов" – и начали выжигать в Ичкерии целые деревни системами залпового огня. Теперь могут использовать ситуацию для применения против Украины новых видов вооружений, либо для обстрелов центра Киева. Уже слышаться соответствующие призывы. В ближайшее время станет понятно, какая из версий является истиной".

Комментируя усиление партизанской и диверсионной работы, участившиеся случаи взрывов и "прилетов", в том числе ударных дронов, на российской территории, а также во временно оккупированном Крыму, эксперт призывает помнить, что война у нас широкомасштабная. И используются разные методы и средства.

"При этом, мы, в отличие от россиян, ведем боевые действия, в соответствии с правилами войны, с международным законодательством. Об этом знают наши союзники. Но некоторые из них, особенно американцы, с опаской относятся к действиям на собственно территории рф. Хоть если идти по такому пути, война никогда не закончится. Россияне захватили Крым, а также части ряда областей материковой Украины. Заявили, что теперь это – рф. И что дальше? Нам смириться? И ждать очередной волны вторжения? Учитывая это, мы поступаем так, как считаем нужным. Но, естественно, украинские власти не берут на себя ответственность за те или иные действия на территории собственно рф. И правильно делают. После войны будет рассказано (и то, возможно, не в полном объеме), что именно происходило, какими силами, почему и как", – считает Игорь Романенко.

Он напоминает, что незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украине приняли закон о национальном сопротивлении. Где разрешается соответствующим нашим структурам действовать, в соответствии с международным законодательством, в том числе, на территории врага.

"Но всякого рода "бавовна" на данный момент определяется как "русские не там покурили", "нарушают правила безопасности", "неизвестные дроны" и так далее. Взрастили мы "бавовнятко", вот оно чем-то там в Крыму, в самой рф – и занимается. И хорошо занимается", – подчеркивает генерал.

По словам Игоря Романенко, не случайно параллельно с завершением стратегической оборонительной операции на востоке страны, формируя стратегические резервы для контрнаступательных и наступательных действий – активизировались действия диверсантов, партизан, армии дронов, направленные на подрыв логистики противника.

"Это – международно узаконено. И даже у наших союзников меняется подход к происходящему, – акцентирует эксперт. – Канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший сперва противником передачи нам определенных видов вооружений, в итоге фактически дал импульс для поставок в Украину базовых натовских танков. А новый немецкий министр обороны Борис Писториус, сменивший в январе этого года ушедшую в отставку Кристине Ламбрех, вообще заявил, что считает возможным вооруженные действия Украины на территории страны-агрессора. Не говоря уж о Крыме, Донбассе и тех материковых частях нашей страны, которые рф вписала в свою Конституцию как российскую "собственность". Подчеркиваю – в условиях предстоящих наступательных, контрнаступательных операций, завершения стратегической оборонительной операции, важно перерезать логистическое обеспечение вражеских группировок, действующих на временно оккупированной территории Украины".

К сожалению, продолжаются поставки через Крымский мост и Крым как таковой, отмечает Игорь Романенко. Но перерезание этих каналов, уверен он, дело недалекого будущего.

"Прощупывание почвы идет. И в Крыму, и на собственно российской территории. Именно с этим связано увеличение случаев с беспилотниками. Какие-то долетают до целей, какие-то – нет. Но география более чем обширна. В районах Энгельса, Санкт-Петербурга, Подмосковья, теперь и Москвы. Не говоря уж обо всех пограничных с нами областях. Явно набирает обороты, возрастает возможность применения такого рода вооружений. Причем не только БПЛА, но и беспилотных надводных аппаратов. В перспективе – и подводных. Это очень важное направление, – подчеркивает генерал. – С их помощью можно уничтожить ракетоносители – корабли, катера, подлодки".