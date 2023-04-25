До конца года ВСУ могут зайти в Крым, но есть нюанс – эксперт назвал проблемный момент

Вопрос о том, как Украина будет освобождать крымский полуостров, военным или дипломатическим путем, пока остается открытым

Уже к концу 2023 года Вооруженные силы Украины зайдут в аннексированный Россией Крым. Однако вопрос о полной деоккупации полуострова несколько сложнее, поэтому для этого понадобится больше времени.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, комментируя вопросы журналиста по освобождению крымского полуострова как дипломатически, так и военно.

По словам эксперта, У ВСУ есть все шансы зайти в Крым уже в этом году. Однако, как пример, россия может устроить так называемую "героическую оборону Севастополя", которая будет продолжаться в течение определенного времени, пока украинская сторона уже военными или дипломатическими инструментами не доведет все до окончательного освобождения этой территории.

"Надо будет уничтожить черноморский флот, всю береговую инфраструктуру", — пояснил Самусь.

Также он добавил, что есть и второй вопрос — как именно Украина будет отбирать у россии Крым: военным или дипломатическим путем. И оно пока остается открытым.

"Как раз то, как будут россияне сдавать Севастополь, это может решаться во время переговоров. Или им коридоры откроют, или они будут сдаваться в плен, или им дадут возможность вывезти семьи. Именно об этом может идти речь. Но то, что украинская армия зайдет в Крым (до конца 2023 года – ред.) я думаю, здесь есть большая вероятность", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ВСУ обещают этим летом устроить россиянам "горячий" отдых в Крыму.