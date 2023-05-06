"Де вони були 9 років?" У Криму відкрили перше відділення "Сбербанка", у мережі жартують

Банк планує відкрити ще одне відділення у Сімферополі

У тимчасово окупованому Криму відкрили перше відділення Сбербанка. Урочисті заходи відбулися 6 травня у Ялті, а в мережі вже жартують, що там незабаром буде відділення "ПриватБанку".

Як повідомляють російські ЗМІ, нове відділення розташоване на Радянській площі, а на церемонії відкриття був присутній т.зв. "глава" Криму сергій аксьонов.

При цьому плани "Сбербанку" також мають намір відкрити відділення в Сімферополі.

Звичайно ж, ця подія не могла залишитися поза увагою користувачів мережі, які почали жартувати про те, що невдовзі півострів повернеться до складу України, а ця будівля чудово підійде для відділення, наприклад, "ПриватБанку".

Як повідомлялося раніше, 5 травня окупанти заявили, що рух мостом через Керченську протоку було повністю відновлено після удару 8 жовтня 2022 року. Однак довго порадіти місцевим жителям не вдалося, оскільки вже 6 травня його перекрили з "технічних причин".

За деякими даними, це було пов’язано з ризиком удару по об’єкту, оскільки ранок на півострові традиційно почався з чергової "бавовни" невідомого походження.