Щось намічається? Кримський міст несподівано закрили для руху (фото, відео)

Міст через Керченську протоку закритий для автомобільного транспорту

Кримський міст закритий на невизначений час. Російські офіційні особи повідомляють, що причина технічна.

Про відновлення руху найближчим часом заявив псевдоміністр транспорту окупаційної влади Криму Микола Лукашенко. Водночас місцеві мешканці повідомляють іншу версію — нібито міст закрили через загрозу удару.

Тих хто намагається проїхати по мосту розвертають назад. На в'їздах — багато поліції.

В черзі на проїзд збираються авто

Проїзд не дозволено

Напередодні Кримський міст закривали на в'їзд з боку півострова. Повідомлялося, що з Криму вивозили важливий вантаж фурами. Легкові машини не пропускали, а тільки оглядали. Наразі ж пропускна здатність моста обмежена з обох боків.

В Криму сьогоднішній ранок минув неспокійно. В Красногвардійському районі чули вибухи. Окупанти швидко заявили, що це робота протиповітряної оборони і ніяких пошкоджень немає, однак місцеві відчули сильний вибух та бачили дим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни повністю відновили залізничне сполучення по Кримському мосту. Будівельники пришвидшились, аби встигнути до красивої дати — 9 травня. Автомобільну частину мосту пошкоджену вибухом у 2022 році, відновили ще в лютому цьогоріч.