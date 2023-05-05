"Надовго?": у росії заявили про повне відновлення залізничних колій на Кримському мості

Роботи нібито виконали навіть раніше терміну

У росії заявили про повне відновлення руху Кримським мостом після вибуху, який на ньому стався 8 жовтня 2022 року. Запуск другої залізничної гілки стався "з випередженням графіка".

Про це сьогодні, 5 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави уряду рф марат хуснуллін.

"Будівельники здійснили справжній подвиг, відновлюючи цей важливий об’єкт. Завдяки їхній самовідданій роботі в лютому на півтора місяця раніше строку була повністю відкрита автомобільна частина мосту. Тепер ми запустили рух другим шляхом залізничної частини — і теж з випередженням графіка", — заявив він.

За його словами, було проведено заміну двох прогонових будов та найскладнішу операцію з насування прольотів, а робітники нібито працювали цілодобово, щоб відновити рух.

Також не обійшлося і без розповідей про чи не "знаки згори" через те, що роботи було завершено напередодні 9 травня.

"Вважаю символічним, що рух Кримським мостом відновлено напередодні одного з найважливіших свят у нашій країні — Дня Перемоги. Закінчення робіт — це Перемога всієї команди", — пише хуснуллін.

Варто зазначити, що українці також висловилися щодо інформації про відновлення руху на мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні в зруйнованому окупантами українському місті Маріуполь росіяни радісно запустили старий трамвай за маршрутом № 10 "Міськлікарня № 2 — Енергоділянка. У цьому "шабаші" брав участь і сам російський диктатор володимир путін, одна чомусь не особисто, а з відеозв’язку.