Похмуре видовище: путін по відеозв'язку запустив старий трамвай у зруйнованому Маріуполі (відео)

Окупанти відсвяткували запуск трамвая за маршрутом №10

У тимчасово окупованому Маріуполі ще один "шабаш". Цього разу у зруйнованому загарбниками місті росіяни урочисто запустили старий трамвай. Не обійшовся цей захід і без диктатора володимира путіна. Однак участь він брав у цьому не особисто, а приєднався до церемонії з відеозв’язку із Санкт-Петербурга.

Так, сьогодні, 2 травня, окупанти відсвяткували запуск трамвая за маршрутом № 10 "Міськлікарня № 2 — Енергоділянка". Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

Своєю чергою путін, виступаючи з промовою на честь заходу, заявив, що це значуща подія.

"Нагадаю, що перша трамвайна лінія відкрилася тут рівно, майже рівно, 90 років тому, а точніше — 1 травня 1933 року, і протягом багатьох років цей вид транспорту мав велику популярність", — сказав він.

За словами путіна, він обговорював проблеми тимчасово окупованого росією Маріуполя із профільними чиновниками. Однією з них було відновлення трамвайного руху.

"Звичайно, це лише мала дещиця, тому що всього в місті трамвайних колій було майже на 100 км. Але це лише початок, перший етап роботи в даній сфері. Згодом розвиватимемо транспортну інфраструктуру міста, у тому числі збільшуватимемо кількість маршрутів, оновлюватимемо давно застарілий". парк громадського транспорту, а тут є над чим попрацювати, загалом створювати сучасну систему пасажирських перевезень", — додав диктатор.

На тлі того, що за наказом російського президента зробили з Маріуполем його військові, особливо цинічно звучать вітання з його боку.

"Вітаю всіх із сьогоднішньою подією та бажаю подальших успіхів!" — заявив путін.

Реакція соціальних мереж

Повз цей ярмарок лицемірства та цинічності, звичайно ж, не змогли пройти користувачі соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Новосибірську матерів дітей з інвалідністю вчать марширувати, а самі вони зібралися заступати у варту. Мережа відреагувала хвилею жартів.