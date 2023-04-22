Дикість, сморід та антисанітарія: у Маріуполі ріжуть баранів на вулицях на очах у дітей

Т.зв. "влада" скарги місцевих жителів ігнорує

Російські окупанти змінюють етнічний склад Маріуполя, завозячи туди жителів своїх віддалених регіонів, через що образ міста трансформується у гірший бік.

Так пресслужба міської ради Маріуполя оприлюднила інформацію про те, що там зростає кількість вихідців із російської глибинки, яких завозять для виконання різних робіт. А разом із цим змінюються й міські "традиції".

"Так, у дворі по вулиці Фонтанній, 85 представників національних меншин влаштували різанину баранів. Прямо посеред дня, не звертаючи уваги на мешканців, серед яких є діти", — йдеться у повідомленні.

Водночас жителі вулиці Блажевича скаржаться на сморід та бруд під вікнами, які там з’явилися внаслідок процвітання вуличної торгівлі. Окупаційна "адміністрація" на скарги місцевих жителів не звертає уваги, а тому антисанітарія процвітає.

Як повідомлялося раніше, у Маріуполі росіяни почали знімати фільм про війну, через що у місті, де все ще зносять зруйновані будинки та ховають загиблих у братських могилах, чути стрілянину та вибухи. При цьому там також засвітився відомий російський пропагандист.